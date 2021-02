Brynäs vann bottenmöte – upp på säker mark

– Grymt skönt. Det var ju viktiga poäng som stod på spel, säger Ersson efter sina två raka nollor som tagit Brynäs upp på just nu säker mark.

Brynäsmålvakten tog 26 skott när hans lag vann med 3–0 nere i Malmö i måndags och 26 skott när Brynäs vann med 2–0 i torsdagens returmöte i Gävle.

En bedrift som imponerade även på Malmös tränare:

Ersson gör en magisk match, konstaterar Joakim Fagervall.

21-åringen själv tog dock de två nollorna med ro:

– Klart att det är skönt att vinna, men det gäller att vi fortsätter så här. Vi får inte nöja oss utan det handlar om att sätta ihop flera sådana här matcher på raken, säger Samuel Ersson.

TT: Hur mycket extra energi fick du av nollan mot just Malmö i måndags?

– Äh, det är inte så mycket som jag tänker på. Man vet att det är en helt ny match och att Malmö med två raka torsk skulle komma ut hårt och sätta press direkt. Det gjorde de också, men vi lyckades hantera det och växte in i matchen mer och mer.

Malmö sköt 15 skott i första perioden i torsdagskvällens match men utan att göra mål, samtidigt som Brynäs gjorde två mål på blott fem skott i samma period.

– Jag är nöjd med hur vi spelar i första men där är Brynäs äckligt effektiva. Andra är jag också nöjd med men i tredje har vi inte samma driv. Vi har inte kraften att fortsätta anfalla utan det blir en mental frustration samtidigt som Brynäs lyfter sig, konstaterar Malmötränaren Joakim Fagervall.

Brynäsforwarden Patrik Berglunds 2–0-mål kom dessutom i powerplay och var ett extra efterlängtat mål då det satte punkt för Brynäs tio matcher långa måltorka i just numerärt överläge.

Brynäsmålvakten har fått förtroendet i merparten av matcherna den här säsongen med blandat resultat.

Torsdagens nolla var hans tredje men ibland har målen haglat in också – som i perioden mellan den 23 januari och 3 februari då Brynäs släppte in 27 mål på fem matcher varav Samuel Ersson startade i fyra och byttes in i en av matcherna.

Så har då Brynäsmålvakten hittat någon slags stabilitet nu, med noll insläppta i två av tre matcher den här veckan?

– Alltså det är lätt att stirra sig blind på resultaten men någonstans får man se det för vad det är. Det är antingen en vinst eller en förlust. Man ska inte göra det till en större grej än vad det är, säger Samuel Ersson.

TT: Du står nästan alla matcher, hur ska du orka säsongen ut?

– Jag är ganska vältränad tycker jag. Och hockey är det bästa jag vet så det är bara ut och köra.