Buya Turay om ångesten, rasism och svart magi

Mörkret håller på att lägga sig som en våt filt över stan när Buya Turay trycker på hissknappen för femte våningen i huset på Gärdet.

På namntavlan står det att Badji/Kadewere bor på sjätte våningen, men den lägenheten har Djurgårdsanfallaren Edward Chilufya tagit över, på fjärde våningen finns en Käck.

Redan i entrén ser man att huset är ett hem för djurgårdare.

Buya Turays lägenhet är en tvåa på drygt 50 kvadratmeter och är i en salig röra. Han ber om ursäkt för det.

– Jag ska ju flytta.

På en flyttkartong i hallen står det ”SM-guld”, kläder, väskor och prylar ligger lite huller om buller.

– Mitt kontrakt går ut i slutet av den här månaden så jag kommer åka tillbaka till Belgien den 29:e eller 30:e december. Jag måste respektera mitt kontrakt och agera professionellt.

Han var utlånad till Djurgården och har två år kvar på kontraktet med belgiska klubben Sint-Truidense som köpte honom från Dalkurd för närmare 20 miljoner kronor.

– Jag kommer inte prata mer med Djurgården eftersom klubben sagt att de inte kan behålla mig, det respekterar jag. Jag har bara gott att säga om Djurgården, det är deras beslut, jag kan inte lägga mig i deras affärer.

Någon tätare kontakt med sin belgiska klubb inför återkomsten har han inte.

– No, no, no. De vill bara ha mina dokument, det är enda sättet vi kommunicerat på. Min plan är, och det har jag sagt till dem, är att jag vill bli utlånad.

Även om han tjänar bra med pengar i Belgien så är det inte dit han vill.

– För mig handlar det inte om pengar. Om jag inte får spela så är jag inte glad och är jag inte glad så är jag ingen bra fotbollspelare.

Han väger sina ord.

– Som jag alltid sagt så vill jag inte tillbaka, varför kan jag inte berätta nu. För mig handlar det inte om att gå in i startelvan utan jag vill bara att man hittar en väg ut och säljer eller lånar ut mig. Jag vill känna mig trygg och trivas, det är det viktigaste.

Guldskon tilldelas allsvenskans skyttekung. Nu packas den ner för att följa med till Belgien. Foto: Lasse Grimlund

Att klubben har en ny tränare förändrar inte Buya Turays inställning.

– Det spelar ingen roll, jag vill inte vara där. Det är en liten stad, som när jag spelade i Eskilstuna.

Han har en lägenhet men förväntar sig inte flytta in i den när han återvänder.

– Dom har nog gett den till en annan spelare. De måste fixa en annan till mig.

Han gillar mycket med Djurgården, inte minst sången ”Kamala Vesta” som i stort sett kan välta ett omklädningsrum efter en seger.

– Den kommer från Kevin, säger Buya Turay.

Där har han fel.

Det var Pierre Gallo som för snart 20 år sedan introducerade afrikanska segersången Kamala Vesta. Målvakten Pa Dembo Touray och Emil Bergström tog över, i dag är det Kevin Walker som leder sången.

– Det visste jag inte, jag trodde den kom från Kevin och jag älskar sången.

Fansens intresse var en av anledningarna till att han valde Djurgården.

– Jag kom hit också för fansens skull, de skrev att de ville ha mig. Det känns skönt att kunna betala tillbaka, det är det viktigaste för mig när jag går till en klubb.

När Buya Turay ska välja ut ett annat mål än guldmålet så är det 1–0-målet på bortaplan mot IFK Göteborg som han minns bäst.

Efter 70 minuter skarvade Marcus Danielson en hörna vidare till Buya Turay som gjorde 1–0.

– Jag bara placerade in bollen. Det var så många som skrek och hejade på Göteborg så det var väldigt skönt att avgöra den matchen.

Mohamed Buya Turay gör 0–1 bakom IFK Göteborgs målvakt Ioannis Anestis den 21 oktober. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Efter bortasegern mot Malmö FF i augusti var Buya Turay säker.

– Jag sa inte att vi skulle vinna ligan, jag sa att vi skulle vinna ligan lätt. Glöm inte lätt. Det var flera lag som var just efter oss men vi bara spelade på, ingen kom i kapp.

Med lite distans till den lite överraskande seriesegern berättar han om lagets styrka men han droppar inga namn.

– Alla från målvakten till anfallet och alla andra i klubben var viktiga. När det kommer till tränarna lyssnar jag och gör det de vill att jag ska göra. Jag vill lära mig av vad de säger.

Han vann både ligan och skytteligan. Men uppmärksamheten kan han vara utan.

– Jag vill bara njuta av fotbollen, jag vill inte se mig som en stjärna, jag vill vara en vanlig person. Jag vill kunna gå ut och känna mig fri, inte att folk hela tiden kommer fram. Jag vill ha ett normalt liv.

Om framgångarna fortsätter blir han en ännu större stjärna.

– Vad kan jag göra åt det? Jag kom till Sverige som en pojke från Afrika och vann allsvenskan och guldskon, för mig var det en dröm som blev sann.

Guldmålet, kvitteringen till 2–2 mot IFK Norrköping stötte han in med högerfoten.

– Det var som en välsignelse.

Han fick en smäll under matchen och haltade fram när övriga spelare for fram och tillbaka i ren eufori. Många av spelarna hade sina familjer i glädjeyran, Buya Turay satt lite för sig själv i en korridor och saknade sin egen familj.

Lennart Johanssons pokal hissas efter att Djurgården säkrat SM-guldet i Norrköping. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Han var med på efterfesten på Fotografiska men kände sig inte helt bekväm med festandet.

– Det blev party men inte för mig, konstaterar Buya Turay. Man dricker, men jag dricker inte, det blir lätt så att jag sitter tyst och tittar på.

– Om jag dricker så skulle jag bli en av dem och lite crazy. Jag föredrar att vara hemma.

Han berättar att han stundtals känt sig ensam.

– Jag har umgåtts med Edward Chilufya som bor här ovanför, det är den ende personen, jag brukar gå upp till honom eller så går vi ut och tittar på stan.

Buya Turay har en dotter som bor i Västerås med hans före detta flickvän.

– Jag blev stressad så vi separerade, nu bor jag ensam.

I mitten av november var Buya Turay hemma i Sierra Leone för att spela med landslaget.

Det var då han beskylldes för att fejka en skada för att slippa spela mot Benin.

– Jag vaknade och skulle äta frukost när jag kände en smärta i foten. Jag hade inte fått någon smäll mot Lesotho, jag kom in i andra halvlek och spelade klart matchen. Jag måste ha trampat på något och kände en kraftig smärta. Min fot svullnade, det var ingen skada, det var magi.

När han satte sig i bussen som skulle ta landslaget till träningsanläggningen ökade svullnaden och han kunde inte sätta på sig skon.

– Jag kunde inte ta mig av bussen, jag kunde inte sätta ned foten på marken, så mycket smärta hade jag, jag nästan grät.

Buya Turay fick hjälp att ta sig till en medicinkvinna som menade att orsaken till skadan var att han trampat på ett förhäxat föremål på Sierra Leones anläggning.

– Hon behandlade mig med traditionella mediciner och jag började känna mig bättre och bättre. Nu är jag bra.

Han vill inte säga att det handlar om svart magi.

– Nej, i Afrika har vi folk som bor i symbios med skogen och har koll på naturens mediciner. Det finns gott om folk som kan den här sortens behandlingar.

Efter den framgångsrika säsongen i Djurgården är det nu dags för Mohamed Buya Turay att återvända till sin belgiska klubb Sint-Truidense. Foto: Pontus Orre/Aftonbladet/TT

När han var hemma i Sierra Leone visade han mamma guldmedaljen.

– Jag har visat den för alla, säger Buya Turay med ett skratt.

Under Fotbollsgalan fick han ta emot Guldskon för segern i skytteligan, 15 mål på 29 matcher, men Buya Turay blev besviken när han fick reda på att han skulle få ta emot priset i Annexet innan tv-sändningen började inne på Hovet.

För att kunna vara på plats hade han bokat om biljetten till landslagssamlingen med Sierra Leone och förberett ett längre tacktal.

Men det fick han aldrig hålla.

– Hur var det möjligt att jag inte fick säga något alls? Jag ville tacka mina lagkamrater och tränarna som hjälpt mig så mycket men det fick jag inte. Varför?

I stället för att hålla sitt tal fick Buya Turay lägga ut texten på social medier.

– Jag vill egentligen inte tala om det, jag har lagt det bakom mig, säger han besviket.

Buya Turay har varit inblandad i ett par situationer som kunnat få ett annat utfall om allsvenskan inför VAR (Video assistent referee).

– Det behövs verkligen för om domaren dömer straff och han inte är riktigt säker kan man kolla så det blir rätt. Spelarna kan filma och få domarna att se så dåliga ut, jag tycker så synd om dem.

När Djurgårdens Fredrik Ulvestad sköt 2–0 på straff sedan Buya Turay ramlat innanför Elfsborgs straffområde tyckte många att han filmade.

Tv-experten Alexander Axén menade att Buya Turay blev fälld men utanför straffområdet.

– Då fick jag en hel del rasistiska påhopp på sociala medier från fans från många olika klubbar.

Buya Turay tog illa vid sig och polisanmälde det som han upplevde som hot.

– Men polisen tyckte inte samma som jag, konstaterar Buya Turay.

Det är ingen som uttryckt rasism mot honom personligen.

– Om någon kommer fram till mig och är otrevlig så slår jag ut tänderna på honom, jag lovar dig. Eller bryter hans arm.

Han vill inte jämföra Sverige och Belgien när det gäller förekomsten av rasism.

– Den finns överallt, du kan inte bara säga i Sverige eller Belgien. Du måste vara beredd på det och vara mentalt stark.