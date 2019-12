Bytte glaciären mot gym och inlines: Vill utmana bilden av freeskiing

Affischnamnet Henrik Harlaut var först. Nu har resten av landslaget tagit efter.

De svenska freeskiingåkarna har inför vinterns tävlingar – världscupen fortsätter i helgen med big air i Peking – bytt ut flera snöläger mot trickträning på inlines, inomhus i specialanläggningar, med landningar i skumgummigrop.

Harlaut har tillgång till just en sådan hall på hemmaplan i Andorra. Där har freeskiinglandslaget tränat under försäsongen, precis som i en mindre anläggning i Gävle – en gång i månaden.

– Alla andra landslag har varit på glaciärerna men vi har kört inlines, säger förbundskaptenen Niklas Eriksson i samband med en pressträff.

– Vi har testat ett nytt upplägg, där vi har försökt kapa flyg och förflyttningar, tänka mer hållbart och ta tillvara på det som finns i Sverige. Åren innan har vi bara haft snöläger, men nu har vi en gång i månaden också haft en träff tillsammans med puckelpistlandslaget där vi har kört en veckas fysträning ihop.

Fysträningen är ytterligare en pusselbit i sportens snabba utveckling. Inte minst inför OS 2022, där freeskiingstjärnorna kommer att tävla i två grenar (slopestyle och nya grenen big air).

– Vi har börjat träna ännu mer på gym inför den här säsongen, berättar Oscar Wester, OS-åkare 2014 och 2018.

– Jag tror att det kommer ge bättre kondition, att man orkar mer på en tävlingsdag.

Henrik Harlaut tränar i Kläppen. Går Skidförbundets satsning ihop kan han framöver få hoppa i en plastbacke, med air bag-landning, på samma svenska skidort. Foto: Jonas Lindkvist

DN har tidigare skrivit om hur ökad konkurrens ställer allt hårdare krav på fysiken i närliggande sporten snowboard.

– Nu gör freeskiingen ungefär samma resa, säger de bägge landslagens sportchef, Stefan Karlsson.

– Det är ganska roligt att följa de här yngre sporterna som går från att vara en kultur och livsstil till att gå in i en tävlingsvärld.

Bättre fysik ger inte bara möjlighet till svårare trick och bättre ork.

Styrka och bättre kroppskontroll ökar också säkerheten.

Att ha möjlighet att träna trick under mer säkra former, som under inlinesåkning, kan bli nyckeln till framtida framgångar, tror Karlsson.

Utefter samma linje planeras därför en helt ny anläggning i svenska Kläppen, som ska finansieras av Svenska skidförbundet, Sveriges olympiska kommitté och Riksidrottsförbundet.

DN har tidigare skrivit om miljonprojektet som skulle möjliggöra träning i ett stort plasthopp utomhus – där åkarna landar i en löst uppblåsbar ”bag”.

Svenskarnas främsta konkurrenter har redan den här typen av anläggningar.

– Det har skjutit fram utvecklingen av alla trick astronomiskt, säger framtidsnamnet Hugo Burvall.

Sportchefen Stefan Karlsson igen:

– Den stora anledningen till att vi vill driva det här (i Kläppen) är för nästa generation. Annars kommer vi att hamna hopplöst efter.

