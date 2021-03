C More gör Sverige-matchen gratis efter teknikstrul

Under kvällen har strömningstjänsten C More haft tekniska problem med betalningen för pay-per-view-tittare. Störningen har också påverkat användare som vill byta abonnemangspaket.

Hur många personer som berördes av felet är oklart, men som mest stod 300 personer i kö till företagets kundtjänst, enligt Ludvig Ternstedt.

För att lösa problemet har C More nu öppnat upp sändningen.

– Vi har tagit bort betalningen för att de som upplevt strul ska kunna se matchen. Förhoppningen nu är att alla ska kunna se fotbollen.