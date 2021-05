Calgary håller slutspelshoppet uppe i NHL

En kanadensisk plats är allt som återstår i kampen om vilka lag som ska få spela om Stanley Cup under senvåren.

Montreal behöver bara ta en poäng för att knipa platsen, men så länge de inte gör det lever hoppet för Calgary och i viss mån Vancouver. Och Calgary gör vad de kan, gästande Ottawa hade till slut ingen chans när hemmalaget satte fart.

Ottawa, med Anton Forsberg i mål, stod emot bra under de första 20 minuterna. Men när målen trillade in under andra periodens första halva gick luften ur laget. Forsberg byttes mot Filip Gustavsson men 0–4 blev en för brant backe.

– Jag tycker att vi spelade bra. Vår första halva var riktigt bra. Skönt att få många mål, av olika spelare, det har vi haft svårt med i år, säger Calgarys center Mikael Backlund, som gjorde 2–0 bara 17 sekunder in i andra perioden.

Nu måste laget upprepa sitt spel de kommande fyra matcherna för att drömmen om slutspel ska leva vidare.

– Nu ska vi gå ut och spela hårt och för att vinna. På torsdag vet vi hur läget är, men vi ska förbereda oss som vanligt och förhoppnings vinna matcherna, säger Backlund.

Även Vancouver har ett minimalt hopp att ta sista platsen. Laget, som varit hårt coviddrabbat, måste då vinna samtliga sju kvarvarande matcher, samtidigt som Montreal förlorar sina återstående två matcher.

I Chicago förlorade ett mentalt slutkört Dallas med 2–4. Laget hade mindre än 24 timmar tidigare slagits ut i kampen om en plats i Stanley Cup-slutspelet.

– Det märktes att det inte fanns så mycket energi i rummet på morgonmötet, killarna var väldigt nere i morse efter att vi åkt ut. Och när man är i den stämningen hamnar man lätt i underläge med 1–3 redan i början av matchen. Men vi kämpade oss tillbaka och hade en bra andraperiod, säger Dallas-tränaren Rick Bowness.

– Vi hade tillräckligt med chanser för att ta oss tillbaka i matchen men så fick de sitt fjärde mål och då var det game over.

De båda lagen avslutar säsongen med en ny match mot varandra, natten till måndag svensk tid.