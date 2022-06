Caroline Seger: Jag lever med press hela tiden

Fakta. Caroline Seger

Ålder: 37 år.

Familj: Mamma, pappa, storasyster, sambo.

Klubbkarriär: Gantofta IF, Rydebäcks IF, Stattena IF, Linköping FC, Philadelphia Independence, Western New York Flash, Ldb FC, Tyresö FF, Paris Saint-Germain, Lyon, FC Rosengård.

Antal landskamper: 227 (Europarekord).

Meriter i urval: Diamantbollen 2009 och 2019, OS-silver 2016 och 2021, VM-brons 2011 och 2019, SM-guld 2009, 2012, 2019, 2021.