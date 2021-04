Champions League: Stukade lag går in i kvartsfinalspelet

Erling Haalands Dortmund sladdar i Bundesligatabellen, och enda chansen att nå Champions League-spel nästa säsong ser ut att vara att vinna turneringen. Foto: Shutterstock

Manchester City–Borussia Dortmund

Pep Guardiolas Man City bara flyter fram genom Premier League. 55 poäng i de 20 senaste ligamatcherna handlar mer om överlägsenhet än om hysterisk form. Truppen är så bred och kompetent att rotationerna inte märks. 2–0 borta mot tabelltrean Leicester i lördags var ytterligare en expeditionsaffär.

City städade av Porto, Olympiakos och Marseille i gruppspelet och följde upp med två gånger 2–0 mot Borussia Mönchengladbach i åttondelen.

Nu öppnar man hemma mot Borussia Dortmund i kvartsfinalen. Ett Dortmund som hamnat i en formsvacka, och som förlorade hemma mot tabellfyran Eintracht Frankfurt med 1–2 i lördags. En förlust som innebär att Dortmund nu är sju poäng från spel i Champions League till hösten. Och man hotas bakifrån av fyra lag om de båda andra Europaplatserna.

Dortmunds enda chans att spela Champions League även nästa säsong torde vara att vinna årets turnering. Men för att nå final hade man behövt en snällare lottning i kvartsfinalen.

Manchester City har chansen att vinna en historisk kvadrupel. I Premier League har man redan ett närmast ointagligt försprång, man är i final i ligacupen, semifinal i FA-cupen och har en gynnsam lottning i Champions League.

Liverpools spel har knackat den senaste tiden, men slog Arsenal i helgen. Foto: Catherine Ivill/AFP

Real Madrid–Liverpool

Real har sakta men säkert knaprat in det försprång lokalrivalen Atlético ett tag hade i La Liga. Att kunna försvara ligatiteln är inte längre en omöjlighet. Endast Barcelona har visat bättre form efter nyår.

I åttondelen i Champions League följde Real upp 1–0 borta med 3–1 hemma mot Atalanta.

Liverpool har till skillnad från Real visat bedrövlig form i ligaspelet under februari och en bit in i mars när man förlorade sex av sju ligamatcher. Men den trygga 3–0-segern borta mot Arsenal i helgen ger hopp om bättre tider. Diogo Jota kom in och avgjorde med två mål. Och Mohamed Salah var på nytt i målprotokollet.

Trots måltorka i ligaspelet kunde dock Liverpool manövrera ut Leipzig i åttondelen i Champions League och vann båda mötena i Budapest med 2–0.

Bayern München kommer att få klara sig utan skadade skyttekungen Robert Lewandowski i kvartsfinalen mot PSG. Foto: Sven Hoppe/DPA

Bayern München–Paris SG

Bayern München är på väg mot ytterligare en ligatitel efter seger med 1–0 borta mot tabelltvåan Leipzig i helgen. Men ambitionen att kunna försvara Champions Leaguetiteln fick sig en liten knäck när anfallsstjärnan Robert Lewandowski skadade knät i Polens VM-kvalmöte med Andorra. Det rör sig om uttänjda ledband i höger knä, och Lewandowski kommer att missa båda mötena med PSG.

Kvartsfinalen är en repris på fjolårets final, som Bayern vann med 1–0 efter mål i andra halvlek av Kingsley Coman.

PSG nådde kvarten sedan Kylian Mbappé spelat ut hela sitt register en mörk februarikväll på Camp Nou. 4–1 borta mot Barcelona innebar att returen i Paris aldrig fick någon nerv.

PSG har dock svajig form. Laget har förlorat två av de tre senaste ligamatcherna. I helgen blev det 0–1 hemma mot Lille, som därmed övertog serieledningen i Ligue 1.

Porto laddade upp inför mötet med Chelsea med att slå Santa Clara med 2–1 i portugisiska ligan. Foto: Miguel Riopa/AFP

Porto–Chelsea

Efter tio raka ligamatcher utan förlust, och endast två insläppta mål på 16 timmar och 34 minuter rasade Chelsea ihop fullständigt i lördags när man föll med 2–5 hemma mot nästjumbon West Bromwich.

En bidragande orsak till raset var att mittbacken Thiago Silva drog på sig ett rött kort redan efter 29 minuters spel.

Men ett lag som Chelsea ska inte tappa allt bara för att man är nere på tio man. Speciellt inte mot ett lag som under de 29 tidigare omgångarna bara lyckats snubbla in 20 mål.

Knappast det formbesked managern Thomas Tuchel ville ha inför mötet med Porto.

Det portugisiska mästarlaget stod för en mindre bragd i åttondelen, då man lyckades slå ut stjärnspäckade Juventus i kraft av fler gjorda mål på bortaplan.

Laget har kvalitet, rutin och bra form. Portugiserna besegrade tabellsjuan Santa Clara i helgen med 2–1 och ser ut att sluta tvåa i ligan bakom Sporting CP, som ryckt ifrån i toppen.