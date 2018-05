Chansfattigt och 0-0 i Borås mellan Elfsborg IF och AIK

Elfsborg har under sin storhetsperiod varit mycket svårslaget på Borås Arena, men den fina statistiken började svikta redan i fjol och den här säsongen saknade boråsarna seger på hemmaplan inför mötet med AIK.

Det har blivit förluster mot Malmö FF och Sirius och mot Djurgården räddade Jon Jönsson oavgjort i slutminuterna.

AIK å sin sida har haft mycket svårt att vinna i Borås. Fjolårets 2-1-seger var den första sedan 2002.

Och stockholmarna, stärkta av bortasegern mot Sirius, inledde bäst och utnyttjade precis som andra lag gjort Elfsborgs högerkant för att komma fram.

Fjolårets AIK-are Stefan Ishizaki och Daniel Gustafsson, som skolats om till högerback, hade svårt att freda sig när Rasmus Lindkvist satte fart framåt. Efter Kristoffer Olssons fina genomskärare blev det riktigt farligt, men Nicolas Stefanelli halkade när han skulle avsluta på Lindkvists inspel.

Det var AIK:s bästa möjlighet under en annars händelsefattig halvlek, där Elfsborgs anfallsspel lyste med sin frånvaro. Trots det namnkunniga femmannamittfältet blev det mest långbollar på ensamme forwarden Issam Jebali och de stoppades enkelt av Per Karlsson och Alexander Milosevic.

Andra halvlek började på samma sätt som den första. Inget av lagen verkade vara berett att riskera något och det blev aldrig riktigt farligt framför målen.

Rikard Norling ville ha mer tryck och bytte på kort tid in både Tarik Elyounoussi och Ahmed Yasin och nu kom chanserna.

Yasin sköt strax utanför efter ett fint AIK-anfall och strax efteråt kom en ny bra möjlighet när Milosevic kom högt upp i banan och prövade Kevin Stuhr Ellegaard.

Nu öppnade matchen upp sig. Per Karlsson räddade sannolikt ett Elfsborgsnål när han träffades av Jebalis skott framför mållinjen. Och när Jebali slog in bollen från högerkanten kom Daniel Gustafsson lite för sent för att styra in bollen i mål.

Lika farligt blev det när Kristoffer Olsson, som var planens lirare, prövade ett skurvat skott mot bortre stolpen, men Stuhr Ellegaard sträckte ut och tippade till hörna.

Sista chansen gick till Elfsborg - och den var lagets bästa - men Ishizakis tunga skott från distans träffade stolpen och ut.