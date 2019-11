Cirkus Yang tar klivet in i förhörssalen

När det klockan sex på morgonen ringer på dörren till Sarah Sjöströms lägenhet i Stockholm sover den svenska världsstjärnan obekymrat vidare.

– Jag har nästan alltid öronproppar i när jag sover så jag hör ingenting, berättar Sarah med ett leende.

Som tur väl är har hon en mer lättväckt sambo.

När dopningskontrollanterna söker Sarah Sjöström är det därför Johan de Jong Skierus som vaknar och släpper in dem.

– Han börjar bli van, för de är hos mig rätt så ofta. Vissa månader kommer de flera gånger, säger Sarah Sjöström.

– Men det är jättebra så klart. Hos mig är de alltid välkomna. Ju fler tester som görs desto renare blir sporten.

När dopningskontrollanterna i september förra året sökte den kinesiske storstjärnan OS- och VM-guldmedaljören Sun Yang fick de inte samma varma mottagande.

Vad som egentligen hände under den kaotiska provtagningen i Sun Yangs hem ska nu avgöras i idrottens skiljedomstol Cas.

Kvällen den 4 september 2018 kom ett antidopningsteam hem till Sun Yang i Zhejiang-provinsen i östra Kina för att ta urin- och blodprov.

Men det som skulle vara ett rutinbesök utvecklade sig till något helt annat, enligt vittnesuppgifter till Sunday Times som var först att skriva om det som hände under provtagningen.

Både Sun Yang och hans mamma Min Yang ifrågasatte kontrollanternas legitimitet och Sun Yang vägrade därför lämna ett urinprov.

Efter viss övertalning lämnade han dock ett blodprov, men dispyten mellan familjen Yang och kontrollanterna fortsatte.

Enligt Sunday Times gick det så långt att Min Yang fick en av familjens säkerhetsvakter att med en hammare slå sönder flaskan med det nytagna blodprovet.

Därmed fanns det inte längre något test att skicka till Wada, internationella antidopningsorganisationen.

Ärendet hamnade så småningom hos det internationella simförbundet Fina. I november förra året togs fallet upp i förbundets dopningspanel.

Ord stod mot ord, och panelen valde att inte stänga av Sun Yang.

Det i sin tur ledde till att Wada överklagade Finas beslut till idrottens skiljedomstol Cas.

Problemet var att ärendet inte hann tas upp före sommarens VM i sydkoreanska Gwangju.

Sun Yang kunde därmed starta i VM, och när han redan på tävlingarnas första dag simmade hem ett VM-guld på 400 meter frisim tog protesterna fart.

Silvermedaljören Mack Horton från Australien vägrade bland annat att gratulera Yang, eller ens att stå på samma prispall som honom.

Under mästerskapet fortsatte protesterna i olika former, och det fick Fina att uppdatera uppförandekoden med ett tillägg att alla medaljörer måste delta i prisutdelningen till fullo under mästerskapet.

När VM var över åkte Sun Yang, som hade stort stöd av kinesiska fans på läktaren under hela mästerskapet, hem med två guld.

Historien om Yang är extra delikat med bakgrund av att han redan 2014 var avstängd för dopning.

Skulle han fällas för brott mot antidopningsreglerna i Cas riskerar han därmed livstidsavstängning. Med tanke på att den första avstängningen var kort, bara tre månader, är visserligen den risken liten men likväl säger reglerna att en andra dopningsavstängning kan innebära livstids avstängning.

Direkt efter att Sunday Times hade publicerat sina uppgifter gick teamet kring den kinesiske stjärnan till motangrepp. Enligt ett skriftligt uttalande stämde inte tidningens uppgifter.

När fallet nu ska avgöras av Cas kommer det att ske inför öppna dörrar på Sun Yangs begäran. Skälet är att han vill rentvå sitt namn.

Det här blir bara andra gången någonsin som ett förhör i idrottens skiljedomstol sker inför öppna dörrar. Första gången var 1999, och då rörde det också en simmare, irländskan Michelle Smith de Bruin.

Den svenska simstjärnan Sarah Sjöström kommer att följa hur det går för Sun Yang i Cas.

– Jag kommer inte sitta och titta på varenda minut, men självklart kommer jag försöka hålla mig uppdaterad om hur det går, säger Sarah Sjöström.

– Det känns bra att det snart är framme vid ett slut på den här historien.

I den nya simtouren ISL, som startats av den ukrainska miljardären Konstantin Grigorisjin, får inte simmare som tidigare varit dopningsavstängda ställa upp.

– Det tycker jag är helt fantastiskt, säger Sarah Sjöström.

Fakta. Sun Yang Född: 1 december 1991 Meriter: I London 2012 blev han den förste manlige kinesiske simmaren som vann ett OS-guld när han vann såväl 400 som 1.500 meter frisim. Dessutom simmade han hem ett OS-silver på 200 meter frisim. Fyra år senare i Rio tog han OS-guld på 200 meter frisim samt silver på 400 meter frisim. Sammanlagt har Sun Yang elva VM-guld i långbana. De två första tog han i Shanghai 2011 när han vann 800 och 1.500 meter frisim. De två senaste tog han i Gwangju 2019 när han vann 200 och 400 meter frisim. Tidigare dopningsdom: I maj 2014 testades Sun Yang positivt för dopning i samband med en nationell tävling i Kina. Hans prov innehöll substansen trimetazidine som används mot hjärtbesvär, som bara fyra månader tidigare hade förbjudits. Den gången stängdes Sun Yang av i tre månader. Skälet till den korta strafftiden var att Yang ska ha tagit substansen i medicinskt syfte. Visa mer

