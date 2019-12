City tappade i match som hade allt

Giganterna Manchester City kämpar nu mer för att hålla Leicester bakom sig än att komma ikapp årets suverän Liverpool. Bortamatchen mot Wolverhampton på fredagskvällen gjorde inte saken enklare.

I större delen av matchen spelade man med en man mindre, efter att förstemålvakt Ederson i den tolfte minuten kapat en friställd Diogo Jota. City tog trots det tag i taktpinnen, och när Riyad Mahrez gick ner i straffområdet och VAR hade sagt sitt skulle Sterling bara rulla in ledningsmålet.

Men Wolverhamptons målvakt Rui Patricio gick rätt och firade räddningen planenligt. Insatsen var dock förgäves, skulle det visa sig, då en hemmaspelare varit för ivrig in i straffområdet i jakt på eventuell retur. Straffen gick om, efter ännu en VAR-granskning, men Sterling hade inte lärt sig mycket. Patricio räddade på nytt på ett snarlikt sätt, med skillnaden att returen inte stöttes ut till hörna utan rakt ut till Sterling som inte missade en tredje gång från nära håll.

I samband med målfirandet fick Sterling en fickplunta kastad mot sig. Domaren Martin Atkinson plockade bort den och speakern på Molineux stadium vädjade till publiken att skärpa sig.

– Det är motbjudande, inte acceptabelt, vi har sett det de senaste veckorna, ingen ursäkt över huvud taget, sade expertkommentatorn tillika forne storspelaren Michael Owen om incidenten.

Efter paus kunde samma Sterling löpa sig loss från hemmaförsvaret och retfullt enkelt chippa in 2-0 målet. Där och då såg det ut som en stark bortaseger men ett av höstens allra största utropstecken i Premier League, Adama Traoré, ville annat.

Först smällde han in reduceringen via stolpen och sedan passade han till Raul Jimenez kvittering från nära håll. När Matt Doherty i sista ordinarie matchminuten väggpassade sig igenom ett decimerat City-försvar och placerade in 3-2 var vändningen fullbordad. Sterling hann med att skjuta i ribban men inte mer.

Mellandagsfotbollen i Premier League fortsätter på lördagen, bland annat med Victor Lindelöfs Manchester United i spel.