Colorado Avalanches resa till hockeyvärldens topp

Den 9 juni 2001 är Colorado Avalanche världens bästa ishockeylag. Peter Forsberg har tvingats avbryta slutspelet efter en skada men efter att Alex Tanguay gjort två mål i den sjunde avgörande finalen mot New Jersey Devils på hemmaplan är segern klar.

Lagkaptenen Joe Sakic får bucklan men lyfter den inte, i stället räcker han över den till Ray Bourque – som spelat 22 säsonger utan att nå hela vägen fram – i ett av NHL-historiens mest klassiska ögonblick.

Ray Bourque fick vinna till slut. Foto: David Zalubowski/AP

Det stjärnspäckade laget når nästan finalen året därpå, och är en toppkandidat även de följande åren men tar sig inte tillbaka till finalen. Efter säsongen 2007–2008 blir det närmast beckmörkt i hockeystaden Denver.

Colorado Avalanche missar slutspelet sju av de nio följande säsongerna och glansdagarna är sedan länge förbi. Stjärnorna saknas och bottenplaceringarna staplas på hög.

Men för att bli ett bra lag i NHL måste man ofta vara dålig först. Colorado Avalanche var tillräckligt dåliga, tillräckligt länge, för att kunna börja om från början.

NHL är en stängd liga där samtliga lag har privata ägare och det finns ett uttalat mål att hålla den så jämn som möjligt och att hålla kostnaderna nere. För att uppnå detta finns främst två verktyg. Det första är ett lönetaket, det andra är draften.

Bottenplaceringarna gör att Colorado kan drafta blivande stjärnor som svenske Gabriel Landeskog – lagkapten sedan 2012 – och den finske forwarden Mikko Rantanen. Men de gör också att dagens lag innehåller två kanadensiska spelare som tillhör världens absolut bästa spelare på sina positioner.

Gabriel Landeskog har varit lagets kapten sedan 2012. Foto: Mike Carlson/TT

Sedan Nathan McKinnon valdes som nummer ett i draften 2013 har han utvecklats till en av ligans bästa centrar med 242 mål på kontot.

Även i andra änden av isen leds laget av ett högt draftval. Tre lag valde bort Cale Makar 2017. Colorado begick inte samma misstag och nu har han gjort 27 poäng i slutspelet – flest av alla i laget – och blivit utsedd till ligans bäste back.

Efter att Makar anslöt till laget har offensiven blivit starkare för varje år och de har gått till slutspel tre av fyra säsonger. Väl där har det slutat med tre raka uttåg i kvartsfinalen och de sista pusselbitarna verkade saknas.

Men i år lyckades de besegra spöket. När DN inför finalserien talade med den svenske NHL-legendaren Stefan Persson, som vann Stanley Cup fyra år i rad på 1980-talet, om vad som skulle avgöra lyfte han två nyckelfaktorer.

– Man måste ha en duktig målvakt. Att ha en som är lite slapphänt är förödande för ett lag. Det är något som är svårt att skaka av sig om man känner att målvakten inte riktigt är där.

– Sedan är det spelet i sudden death. Många säger att det är 50/50 eller tillfälligheter som avgör men det är det absolut inte. I sudden måste man lära sig att vinna och en finalserie är oftast så jämn att vinner man matcherna som går till sudden är det ofta skillnaden som avgör, förklarade Persson.

Darcy Kuemper jublar efter lagets övertidsseger i den fjärde finalmatchen. Foto: Bruce Bennett/AFP

Han skulle visa sig få rätt och i båda fallen har Avalanche hjälpts av de senaste årens nyförvärv. Målvakten Darcy Kuemper anslöt från Arizona Coyotes i somras och har varit stabil, mer än så har inte krävts.

Med forwarden André Burakovsky, som anslöt från Washington Capitals 2019 efter att laget vunnit Stanley Cup, fick laget vinnarrutin och det var just svensken som avgjorde den första finalmatchen i förlängningen.

Spets och förmåga att avgöra när det gäller som mest värvades också in i sista sekund när den tidigare Frölunda-spelaren Artturi Lehkonen anslöt från Montreal under vintern. Den finske forwarden sköt för andra året i rad sitt lag till Stanley Cup-final, när han petade in avgörandet i semifinalen, även det i förlängningen.

När serien mot Tampa Bay stod och vägde och även den fjärde matchen gick till förlängning, klev ännu en hjälte fram efter att Colorado pressat ner Florida-laget i egen zon nästan oavbrutet i drygt tio minuter. Nazem Kadri missade förra säsongens uttåg i slutspelet, nu var han tillbaka och tryckte upp 3–2-målet i nättaket.

Nazem Kadri med sitt sudden-mål i fjärde matchen. Foto: Julio Aguilar/AFP

De tvåfaldigt regerande mästarna kunde inte hämta sig från 1–3-underläget i matcher och Avalanche är återigen Stanley Cup-vinnare, efter att ha vunnit fem slutspelsmatcher på övertid, och bara förlorat en.

– Det handlar om att våga tro på det och köra, summerade Stefan Persson när titeltorkan fortfarande levde.