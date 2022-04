Colorado slutspelsklart – först till 50 segrar

Denverlaget, med svenskarna Gabriel Landeskog (kapten) och André Burakovsky, är det första laget att uppnå 50 segrar i NHL den här säsongen. Colorado har spelat 70 matcher.

– Vi har en begåvad grupp, eller hur? Som det är höga förväntningar på. Det är svårt att inte gilla säsongen som vi haft så här långt. Jag tycker verkligen om det jag ser. Det känns som om vi fortfarande utvecklas, även vid den här tidpunkten på säsongen, och det är vad vill vi vill hela vägen till slutet, säger tränaren Jared Bednar till NHL:s webbplats.

I matchen mot Pittsburgh svarade Burakovsky för två assist, båda till Nathan McKinnons mål. Även Pittsburghs Marcus Pettersson svarade för en assistpoäng i matchen.

Även Florida är slutspelsklart, efter att ha besegrat Toronto med 7–6 på övertid. Florida låg under med 1–4 halvvägs in i matchen, men lyckades vända. 2.47 in på övertiden satte Jonathan Huberdeau segermålet i lagets femte raka seger. Torontos William Nylander svarade för ett mål och en assist.

Florida har vunnit 49 matcher, av 70 spelade.