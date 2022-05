Colorado vidare till kvartsfinal

André Burakovsky inledde målskyttet i Colorados fjärde åttondelsfinal i NHL-ishockeyns slutspel, borta mot Nashville. Svensken tog en åktur i offensiv zon och avslutade med ett skott som bokstavligen gick igenom nätet, vilket skapade viss förvirring kring om pucken verkligen gick in eller inte.

Men mål var det, och Burakovskys första slutspelspoäng i år var ett faktum. Ytterligare två blev det för 27-åringen, som noterades för två assist i matchen.

Filip Forsberg hade innan dess gjort sitt första slutspelsmål för Nashville, tjusigt framspelad av Mattias Ekholm. Men Forsbergs mål blev även det sista för den här säsongen, både för honom och för Nashville, och matchen slutade 5–3 till Colorado.

Efter fyra raka segrar är Colorado första lag att vara klart för kvartsfinal. Där väntar antingen Minnesota eller St Louis.

Pittsburgh har tagit kommandot med 3–1 i sin matchserie efter att ha besegrat New York Rangers på hemmaplan med 7–2. Pittsburgh är därmed en match från avancemang till kvartsfinal.

Rangers fick publiken i PPG Paints Arena att tystna två minuter in i matchen, när Alexis Lafrenière gav New York-laget ledningen för första och sista gången under matchen.

För därefter bjöd Pittsburgh de 18 392 personerna i publiken en hel del att jubla över. Sidney Crosby kvitterade och var sedan inblandad i de följande två Pittsburghmålen som framspelare.

Vid ställningen 4–1 lyckades Rangers Adam Fox reducera, och Mika Zibanejad fick passningspoäng, men sedan följde ytterligare tre mål av hemmalaget.

Många i Rangers spelade dåligt, och det rörde sig om en dålig laginsats, enligt Gallant.

– Jag är orolig över mitt lag, jag gillar inte vad jag såg i kväll. Det var en riktig besvikelse, säger han vid pressträffen efter matchen.