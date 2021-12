Coronastukat Carolina besegrade Los Angeles

Jordan Staal, Sebastian Aho, Andrej Svetjnikov, Steven Lorentz, Seth Jarvis och Ian Cole. Nej, det rör sig inte om Carolina Hurricanes förstakedja plus ytterligare en, utan det var de som saknades när laget tog sig an Los Angeles under natten mot söndagen.

Några i tränarstaben, bland annat målvaktstränaren Paul Schonfelder, saknades också – då de smittats eller varit i nära kontakt med någon covidsjuk – enligt NHL:s regler.

Jesper Fast var däremot på isen, och såg inför matchen fram emot det ökade ansvaret som lagts på hans axlar, bland annat att han får spela powerplay.

– Jag ser det som en bra möjlighet att få lite mer istid och bidra i powerplay. Jag försöker att inte göra för mycket annorlunda utan spela mitt spel, sade Fast.

Och den Nässjöskolade 30-åringen klev fram. Först noterades han för en assist till Jesperi Kotkaniemis snabba mål, bara 37 sekunder in i matchen. Mindre än en minut senare såg svensken till att själv utöka ledningen, då han i just powerplay styrde in ett skott.

Det är första gången som Fast lyckats med dubbla poäng i två matcher i rad. Natten mot fredagen hjälpte han till med två assist när Carolina besegrade Detroit.

Tränaren Rod Brind'Amour var efter matchen något tagen över hur väl laget spelar trots de stora avbräcken, framför allt i box- och powerplay.

– Med tanke på hur många vi saknar i vårt ordinarie powerplay så ser det faktiskt rätt bra ut, jag får kanske tänka om kring det, sade han.

Efter den snabba tvåmålsledningen utökades ledningen med ytterligare två mål i den andra perioden, signerade Brett Pesce och Teuvo Teravainen. Los Angeles Blake Lizotte, framspelad av Tobias Björnfot, stod för ett reduceringsmål. Med drygt fem minuter kvar av matchen fastställde Jack Drury slutresultatet till 5–1.

Om Carolina kommer att spela något mer innan jul står skrivet i stjärnorna, då coronavirusets framfart lett till inställda matcher. Söndagens match mot Nashville är exempelvis framskjuten, liksom matchen mot Boston under natt mot onsdagen, svensk tid.

Nästa match är enligt planen borta mot Ottawa, dan före dopparedan.

– Du får ta det dag för dag och fokusera på att göra dig redo att spela nästa match, säger Jesper Fast.