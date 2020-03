Coronaviruset sätter OS-satsning på prov: ”Just nu tränar vi inte brottning alls”

133 dagar återstår till OS-invigningen i Tokyo.

Kanske.

Visserligen var beskedet från Internationella olympiska kommittén på torsdagen, fortfarande, att OS ska hållas som planerat – men verkligheten kan också bli en annan. Det nya coronaviruset och oron för smittospridning har fått land efter land och idrott efter idrott att stänga läktare, flytta tävlingar eller helt ställa in evenemang.

När sju svenska toppidrottare på torsdagen mötte journalister under en pressträff på Sveriges olympiska kommittés (SOK:s) kansli i Stockholm var det för att presentera ett nytt SOK-samarbete med ett sängföretag. Fem friidrottare, en kanotist och en brottare skulle prata sömnoptimering och tillsammans fotograferas nedkrupna under ett duntäcke. Men de fick även svara på en hel del frågor om coronaviruset.

Du är inte rädd för att krypa ner i en säng ihop med ett gäng andra i dessa tider?

– Alla ser ändå ut att vara friska! säger längdhopparen Khaddi Sagnia och skrattar.

Hon tillägger:

– Nej, men jag känner mig ändå rätt lugn. Jag tror ändå att alla har fått in det här med att hålla sig rena, använda mycket handsprit och hålla sig ifrån människor.

800-meterslöparen Andreas Kramer fyller i:

– Man kanske inte ska det, men här känner jag mig ändå trygg.

Är det lämpligt att låta idrottare samlas ihop i samma säng?

– Vi har bestämt oss för att följa de officiella rekommendationer som finns, och inte hitta på egna restriktioner, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

– Så att ha ett möte, samla en mindre grupp, ser jag inga problem med.

Finns en oro bland aktiva för viruset, och för hur viruset påverkar idrotten?

– Oron är samma som hos gemene man.

– Aktiva är heller inte ovana med att man har en plan och att det samtidigt finns en plan B. Tävlingar kan bli inställda eller någon kan bli sjuk. Så de är ganska vana att hantera de situationer som inträffar.

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo. Foto: Jonas Lindkvist

Friidrottarna fick känna på just detta när inomhus-VM i Kina blåstes av tidigare i år. Andreas Kramer fick även känna på det så sent som under torsdagen. Och brottaren Johanna Lindborg i onsdags kväll.

Kramers träningsläger i Arizona i USA, där han skulle tillbringa stora delar av våren, har ställts in. Lindborgs OS-kval, det europeiska kvalet i Budapest nästa vecka, har flyttats fram till maj.

– Jag hade min sista vecka med bantning och förberedelser nu, säger Johanna Lindborg, som nyligen tog EM-brons i 57 kilo och som jagar sitt första OS.

– Det är en utmaning att aldrig veta vad som händer. Och det är så klart väldigt tråkigt att OS-kvalet flyttats. Men det här är bara sport – nu handlar det om att göra något som är bra för hela världen.

Till skillnad från friidrotten handlar brottning om kroppskontakt.

– Personligen är jag inte rädd för viruset, men jag är rädd för att bli smittad och föra det vidare till andra som kan råka sämre ut, säger Lindborg.

– Som det ser ut nu så tränar vi inte brottning alls, för att förhindra att det sprids.

Johanna Lindborg är nybliven EM-bronsmedaljör men har ännu inte säkrat sin OS-plats. Nu har nästa veckas kvaltävling i Budapest skjutits upp. Foto: Jonas Lindkvist

Hur är det att förbereda sig för ett stort mål när man inte ens vet om OS blir av?

– Det är lite sådär faktiskt, man vet inte vad som kommer hända. Men det kan inte medföra att man lägger ner träning eller börjar tänka på det för mycket. Vi kör på enligt plan, säger Khaddi Sagnia.

– Skulle vi sen få beskedet att OS flyttas eller inte blir av, då blir det så.

