Curlingmästarna får rätt fokus i biljardhallen

De fyra medlemmarna i världens bästa curlinglag släntrar en efter en in på gymmet bakom Stora torget i Karlstad. Sola skiner inte, utan det är en snöslaskig vardag, som gjord för att vara kvar i sängen, men Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå och Christoffer Sundgren är sedan fyra år tillbaka fyra män med en mission. Bland biffiga byggare och en nystartad grupp i qigong tränar sig världsettorna ännu starkare. Under försäsongen gör kvartetten fyra eller fem pass i gymmet per vecka, när tävlingarna kommer igång blir det något färre. All tid bland skivstänger och roddmaskiner har gett synliga resultat.

Om det var Tiger Woods som tvingade golfeliten att bli av med sina kalaskulor är Niklas Edin en starkt bidragande orsak till att ha förvandlat curlingen till en sport där den otränade inte gör sig besvär, i alla fall inte om man tänker vinna de stora titlarna. Det har länge funnits lag som tränat kondition, men ben- bål- och armstyrkan för att orka sopa hårdare och för att skapa den explosivitet som sätter extra fart på stenen var länge underutvecklade kapitel.

– I dag finns det lag som är bättre tränade än vi. Men visst, man kan nog säga att det var jag som satte igång trenden. Jag har alltid gillat att träna mycket, säger Edin.

Sveriges mest meriterade manlige curlingspelare växte upp på en gård i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Det låter som hockeyland och som en idrottskarriär som borde ha tagit sin början i något av Modos pojklag, men även om han håller Peter Forsberg som en av sina stora idrottshjältar var ishockey inte bland de fem idrotter som Edin sysslade med som liten - i organiserad form vill säga. Det blev orientering i åtta år, fotboll lika länge. Dessutom spelade han tennis, pingis och sysslade med terränglöpning.

Rasmus Wranå tränar med skivstång på gymmet i Karlstad. Foto: Jeanette Dahlström

Medan många curlingspelare har sporten i blodet och har börjat i tidig ålder var mjölkbondens son 14 år gammal när han prövade för första gången. Niklas hade sett OS-sändningarna från Nagano, men erkänner att han knappt visste hur sporten gick till. Han blev fast. Det var en krävande idrott, där det behövdes en tanke bakom allt man gjorde. Samtidigt slogs han tidigt av hur underutvecklad sporten var när det gällde det fysiska, jämfört med de sporter han sysslat med tidigare. Särskilt som kapten i laget, han som inte behöver sopa, blev han ofta fysiskt inaktiv. Han bestämde sig för att para träningsviljan med sin fallenhet för det som hans kollega Anette Norberg beskrivit som schack på is.

Efter tre år på curlinggymnasiet flyttade Edin till Karlstad. Tanken och förhoppningen om att spela curling på heltid fanns redan då, men han började läsa språk på universitetet samtidigt som han fortsatte att träna – mer än nästan alla andra idrottare i Sverige. Edin berättar en historia om när Ulf Karlsson, dåvarande förbundskaptenen i friidrott, kom fram till honom och undrade vilken sport killen sysslade med, han som han jämt såg i träningshallen. Karlsson blev förvånad när Edin svarade curling och gick med på att hjälpa Niklas med att skapa den fysiska grund som var en förutsättning för att nå målet att bli bäst i världen.

– Vid den här tiden tränade jag 1 400 timmar om året. Det var tydligen bara Carolina Klüft som tränade mer, säger Edin, som har allt noterat i den träningsdagbok han fortfarande noga för.

Tidigt märkte han hur den fysiska styrkan avspeglade sig i resultaten på isen. Vid en svår uppgift, som till exempel att slå ut flera stenar ur boet, kom muskelkraften och explosiviteten väl till pass. Inför OS i Turin 2006 var Peja Lindholms lag det dominerande i Sverige, men uppstickarna under ledning av Niklas Edin, som blivit juniorvärldsmästare flera gånger om, hade redan skaffat sig klar plusstatistik i deras inbördes möten. Rätt lag åkte till OS, konstaterar Niklas, men därefter var tronskiftet verklighet.

De flesta man frågar säger att curlingsporten förändrades när Niklas Edin stormade in på världsscenen. De lag som inte hakat på trenden att träna mycket vid sidan av isen har inte längre mycket att hämta. Själv säger han att han under hela sin karriär också försökt föra in influenser från andra idrotter som han sysslat med. Oavsett om det handlar om ett vägval i skogen eller en tennisboll som kommer emot dig gäller det att fatta snabba beslut – och de rätta.

Det är dags för lunch. Oskar Eriksson sätter sig bakom ratten och kör lagets minibuss till restaurangen vid Klarälven. Det är en av otaliga måltider som de fyra killarna ätit tillsammans. Niklas Edin och hans dåvarande lag kom fyra vid OS i Vancouver 2010. Fyra år senare i Sotji blev det brons. Medan lagkompisarna inte var beredda att satsa vidare på heltid var Edin fast besluten om att göra ett nytt försök att vinna det hett eftertraktade OS-guldet. Oskar Eriksson, som var reserv vid OS i Sotji, hade med sitt egna unga lag nått allt större framgångar och tog VM-silver 2014. Nu avstod han sin skipperplats, men fick i gengäld en av världens bästa vid rodret.

Fusionen har blivit en succé. Efter VM-guldet 2015 blev Lag Edin i fjol först utanför sportens hemland Kanada med att vinna en Grand Slamturnering, när man avgjorde finalen av Masters skiljeomgång mot hemmafavoriterna Lag Brad Jacobs. Det var en titel som skulle följas av flera och till slut stod svenskarna som segrare av hela Grand Slamtouren. Fjolårssäsongen är sannolikt, även om laget långt ifrån hade den bästa segerprocenten, den starkaste som ett curlinglag haft någonsin. Av 18 spelade turneringar vann Lag Edin sju, noterade ytterligare tre finalplatser och gick till slutspel i alla utom en. Det gav den förstaplats på världsrankningen, som man i skrivande stund behåller. Årets säsong har inletts i samma stil och i början på december sopade Karlstadgänget hem sitt fjärde raka EM-guld.

Det är en kvartett som blivit som en familj. Härom året hade man 250 resdagar tillsammans och dagarna på året som några av dem inte ses är lätt räknade – ett fyrpartsförhållande som ställer krav på de inblandade. Oskar Eriksson betonar att det måste vara högt i tak.

– Det handlar mycket om att respektera varandra och anpassa sig, inse att man inte alltid kan få det som man vill. På ett vanligt jobb handlar det om att få en plats där man passar in. Det här blir väldigt likt en familj, man kan inte ha en medlem som aldrig lagar mat eller städar efter sig, säger Eriksson och beskriver lagets medlemmar som fyra extrema vinnarskallar som samtidigt inser vad som är det bästa för kollektivet.

OS-laget: Christoffer Sundgren, Oskar Eriksson och Rasmus Wranå bakom skippern Niklas Edin. Foto: Jeanette Dahlström

Rasmus Wranå, som är yngst i laget och hoppade på tåget efter förra sommaren när Kristian Lindström tvingades ge upp med en axelskada, håller med och säger att personer som tillbringar så mycket tid tillsammans måste kunna ge och ta kritik. För att inte sjunka in i skadliga rutiner införde laget inför den här säsongen en nyordning när det gäller boendet på turnéerna.

– Förra säsongen delade jag och Niklas alltid rum på resorna, men inför i år bestämde vi oss för att skifta så att man bor tillsammans med olika hela tiden, berättar han.

Värmlänningarna lämnar inget åt slumpen inför OS. Efter EM-guldet begav sig Edin, Wranå och coachen Fredrik Lindberg på nytt över Atlanten för att bevaka de kanadensiska OS-uttagningarna. De fick se den regerande OS-mästaren Brad Jacobs göra en praktmiss i ett avgörande läge och eftersom 2006 års OS-mästare Lag Brad Gushue underpresterade inledningsvis i turneringen blev det Kevin Koe som knep OS-biljetten.

Om fyra raka EM-titlar vittnar om att Lag Edin har få utmanare på sin hemmakontinent vet de att OS-turneringen kommer att bli något helt annat. Christoffer Sundgren, lagets etta, säger att det är som att ta bort de fyra sämsta lagen från EM:s grundspel och ersätta dem med fyra lag i toppen. Bara att vara ett av de fyra lagen som går till slutspel kommer att bli en tuff uppgift, särskilt som Lag Edin är känt för att ta fram det bästa spelet ju längre turneringarna lider.

– På touren är vi ett mycket bättre slutspels- än grundserielag. Det är som att det är först då som vi kopplar på. Å andra sidan, i alla stora mästerskap vi spelat de senaste åren har vi varit bra i grundserien också för då betyder det något och i OS kommer vi inte att ha råd med något annat, säger Sundgren.

Vi förflyttar oss tillbaka till Karlstads centrum och biljardsalongen Tables. Här tillbringar Lag Edin och särskilt dess kapten mycket tid, inte bara för nöjes skull. Niklas Edin ser klara likheter mellan curling och biljard och det har blivit en del av träningen. Det handlar om att hitta rätt fart på bollen/stenen, bedöma vinklar, skapa en strategi. Övning ger färdighet.

– Om han satsade på det här skulle han bli väldigt bra. Det ser man, säger salongens ägare, den före detta VM-spelaren i nineball, Jonas Uhlin.

Rasmus Wranå förbereder en stöt på biljardsalongen Tables. Foto: Jeanette Dahlström

Edin berättar om en av sina favoriter i idrottsvärlden, snookerspelaren Ronnie O’Sullivan, som bytte alkohol och andra droger mot löparskorna och enligt egen utsago sprungit milen på under 37 minuter. Likt Edin upptäckte engelsmannen att man med bättre fysik presterar bättre även om ens idrott inte är i första hand fysiskt krävande.

De senaste veckorna har det blivit extra många timmar vid bordet för Niklas – av ett oönskat skäl. Det var mitt under sista gruppspelsmatchen i EM mot Schweiz som det högg till på baksidan av vänsterknäet. Edin kände igen smärtan och känslan från för sju år sedan. En sena hade hoppat ur sitt läge. Efter EM åkte han till specialisten Björn Waldebäck i Stockholm för konsultation. Domen var nedslående. Skadan, som även drabbar en del ishockeyspelare, går inte att göra något åt. Den går inte att operera, utan är något som han sannolikt tvingas leva med resten av karriären och den har tvingat honom att ta ett drastiskt beslut inför OS. För att inte riskera att senan hoppar ur sitt läge igen och omöjliggör spel helt och hållet måste Edin anpassa sin teknik. Enkelt uttryckt kan han inte belasta knäet och gå ner med kroppen lika nära stenen och isen som tidigare. Det kan låta som ett mindre problem, men i ett spel med millimetermarginaler är det en stor förändring. Edin gör en jämförelse vid biljardbordet.

– Jag vill komma så långt ner vid bordsytan som möjligt så att jag kan ställa in siktet med ögonen rakt bakom bollen, men när jag nu inte kan böja på knäet på samma sätt som tidigare kommer jag att få en annan vinkel mot stenen, förklarar han.

Skadan gör också att han inte kan skjuta ifrån hacket (fotstödet) lika kraftfullt, vilket i sin tur gör att han inte kommer att sätta lika hög fart på stenen som normalt.

– Det blir som att gå med spoon när man egentligen vill ta drivern, säger Edin och gör en jämförelse med golfen.

Samtidigt som han måste tänka på att inte belasta senan så att den hoppar ur sitt läge måste han försöka tänka bort skadan för att inte ha koncentrationen på fel ställe. Det handlar om en mental balansakt och Niklas Edin har redan ställt in sig på att han inte kommer att kunna prestera hundraprocentigt i Pyeongchang.

– Det är klart att det känns frustrerande. OS har varit det här lagets mål i fyra år. Men det är bara att köra på, säger han, fast besluten om att inte heller de ryggbesvär han länge dragits med och den ömmande armbågen som han fått kortisonbehandling med efter EM ska få störa.

Planen inför OS ligger fast. Efter nyår sätter sig Sveriges guldhopp ännu en gång på ett flygplan till Kanada. Tre tävlingar återstår inför OS, däribland Continental Cup, som är curlingens motsvarighet till golfens Ryder Cup. Målet ligger också fast. Medan andra medaljaspiranter kan vara försiktiga med sina förhoppningar gör Lag Edin ingen hemlighet av vad de väntar sig att uppnå i Peyongchang.

– Det där är så typiskt svenskt, att ligga lågt. Vi är rankade etta i världen och då kan vi ju knappast ha någon annan målsättning än att vinna guld, säger Christoffer Sundgren.

I rollen som lagets skipper är Niklas Edin den som lägger de avgörande stenarna. Foto: Jeanette Dahlström

Dagens sista anhalt med ”Familjen” Edin är curlinghallen, deras andra hem. Gratulationerna och ryggdunkningarna efter ännu en EM-seger är många, liksom lyckönskningarna inför OS. Den här dagen blir det ingen träning. Hallen är upptagen av junior-SM. Då ställer världens bästa curlinglag upp som funktionärer. Det vill säga Oskar Eriksson och Christoffer Sundgren har lovat att hjälpa till med isen åt landets mest lovande unga spelare. Det är väl ungefär som om ett golfproffs, hemma från PGA-touren, klippte greenerna åt klubbens knattar. Curlingen är fortfarande en liten sport i Sverige. Och även om Lag Edin sedan fyra år tillbaka spelar på heltid och under fjolåret vann mer prispengar än någonsin tidigare gick verksamheten i princip plus minus noll.

Det är inte pengarna som driver dessa curlingspelare. Det är drömmen om att stå högst upp på prispallen i ett OS.

Oskar Eriksson gör i ordning banan i curlinghallen i Karlstad. Foto: Jeanette Dahlström