Cykel-SM stoppas av Trafikverket

Skälet är att fyra kilometer av den tänkta varvbanan av linjeloppet, på väg 66, är skyddsklassad. Det innebär att vägen har höga trafikflöden och till vissa delar har tillåten hastighet på upp till 90 kilometer i timmen.

Generalsekreterare Leif Karlsson säger i ett pressmeddelande att Svenska cykelförbundet givetvis kommer att överklaga Trafikverkets beslut och att förbundet parallellt söker ersättningsarrangörer för SM 2020.

Cykelförbundet hänvisar till att väg 66 visserligen har 6.600 bilar per dygn under sportlovsveckorna men runt midsommar, när SM ska hållas, är trafikflödet som lägst med som mest 1.600 bilar per dygn.

Trafikverket har i år haft en allt tuffare tillämpning av riktlinjerna för cykeltävlingar på allmän väg.

– Det här är en existentiell fråga för svensk landsvägscykling. Trafikverkets interna tillämpning av regelverket hotar landsvägscykel som motionsform, säger Karlsson.