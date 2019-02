Anledningen till att AIK tvingas flytta är att arenan i Bergshamra inte har en tillräckligt bra is. Bland annat har vädret påverkat.

– Vad jag fått förklarat är inte aggregatet tillräckligt bra för att klara temperaturen här. Sedan är det för dåliga resurser från Solna stad, personalen gör sitt bästa men man måste ha resurser. Man kan sammanfatta det som att stödet från staden är för dåligt, säger klubbens vice ordförande Marco Engborg.

Nu har det löst sig med en ny plan, AIK kommer att spela sina hemmamatcher i kvalet på Västanfors IP i Fagersta.

– Vi har ett bra samarbete med Fagersta, det som blir tråkigt är det sportsliga för våra spelare och framför allt våra supportrar. Vi har sålt otroligt många slutspelskort för att de ska kunna se de tre hemmamatcherna. Det är ju det här som alla vill se.

– Supportrarna står på vår sida. De förstår ju att vi gör allt i vår makt. Vi har precis kommit överens med en krog i Solna som ska kunna sända matcherna på webben. De som inte kan följa med på resorna till Fagersta kan se matcherna där. Vi försöker göra det vi kan, våra supportrar är ju det viktigaste, säger Engborg.

Att det blir spel i Fagersta innebär timmar i bilar och bussar fram och tillbaka.

– Vi måste också anordna transport till supportrarna, vi vill ju att det ska kunna bli så bra som möjligt. Men sedan finns det ju en prislapp på allt det här. Men det får vi se efteråt, det viktigaste är att lösa det sportsliga nu, säger Engborg.

Tränare för AIK är Per Fosshaug som under sin karriär vann sex SM-guld och fem VM-guld. Han ser också negativt på att laget tvingas flytta.

– Det klart att det inte är något man vill göra. Vi hade ju velat spela på vår hemmaplan och det hade ju varit mer fördelaktigt för oss. Samtidigt vill vi spela ett kval. Då måste man vara taktisk och flytta på sig eftersom att matcherna inte går spela på Bergshamra, säger Per Fosshaug.

Laget har inte hunnit träffas än och snackat igenom situationen.

– Vi träffas för första gången i dag i Fagersta, men grabbarna i laget är rätt vana med det här. Vi kom på is sent och fick spela våra tre första matcher på bortais i serien. Vi är hyggligt förberedda och hoppas och tror att vi kan hantera situationen bra, säger Per Fosshaug.

Kan transporterna påverka resultatet i kvalet?

– Vi får se efteråt, det är omöjligt att säga. Men det klart att extremt bra förutsättningar är bättre än tvärtom. Man vet faktiskt inte, men vi ska inte låta det påverka oss. Det är fullt fokus på prestationen för att vi ska kunna ta oss till elitserien.

AIK:s möjligheter att nå spel i elitserien?

– Det är fyra lag som spelar om två platser och det känns som att alla fyra lag kan ta platserna, så känns det. Det är väldigt öppet, säger Per Fosshaug.

AIK möter Falu BS, Nässjö IF och Frillesås BK i kvalet.