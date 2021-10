Dålig återväxt i pandemins spår – förbunden oroliga för ungdomarna

Coronapandemin har slagit hårt mot inomhusidrotterna. Endast barn har kunnat träna frekvent och förbunden upplever återväxten i andra målgrupper som ett problem. De hoppas på att det bara är en fördröjning men är på det klara med att det kan vara värre än så.

– Området vi behöver vara oroliga för är yngre tonåren. Det totala licensantalet ligger lägre än vad vi helst hade sett. Vi behöver inte sticka det under stolen, säger Innebandyförbundets Anders Jonsson.

Riksidrottsförbundets undersökning, som publicerades i maj 2021, grundar sig delvis på aktivitetsstödet (LOK). Där kan man se att gymnastik, handboll och innebandy alla tappat mer än 20 procent av sina deltagartillfällen under helåret 2020 jämfört med 2019.

Att få tillbaka de aktiva visar sig vara svårt. Redan nu har innebandyn gjort ett rekordtapp på 11 procent av sina medlemmar.

”Det finns risk att underlaget för våra kommande landslag tunnas ut”, säger Handbollförbundets generalsekreterare. Foto: Janerik Henriksson/TT

59 procent av specialidrottsförbunden svarade ja på att de har tappat medlemmar i åldrarna 13–25. Mest tydligt är det bland pojkar.

– Den åldersgruppen följer vi väldigt noga. Vi har försökt sätta läger tidigare nu för att inte tappa för mycket av den åldersgruppen, säger Svenska handbollförbundets generalsekreterare Robert Wedberg.

– De är en viktig breddplatta både för vår elit- och breddsida. Det finns risk att underlaget för våra kommande landslag tunnas ut.

Även Svenska gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg uttrycker sin oro.

– Ungdomarna har tappat kontakt med idrotten och det får konsekvenser. Det är ofta där vi har vårt rekryteringsunderlag.

– Gymnastiken är speciell på det sättet att vi har 3-åringar och 103-åringar i verksamheten. De som många gånger tränar dessa är ungdomar och utan ledare kan det inte bedrivas föreningsverksamhet.

Stödet och arbetet som görs får inte bara bli en dagslända.

Riksidrottsförbundet och regeringen har kommit i gång med ett återstartsstöd till specialidrottsförbunden. Något som i längden ska hjälpa dessa att rida ut de ekonomiska tappen de fått utstå. Men även för att underlätta i arbetet med att återrekrytera.

En gemensam nämnare bland förbunden är att pengarna investeras i att sänka priser på utbildningar samt att bedriva uppsökande verksamhet och prova på-aktiviteter.

Handbollförbundet fick exempelvis elva miljoner kronor.

– Vi hoppas att det kan dämpa effekten av den här pandemin då det mest troliga är att vi kommer vara med om ytterligare tapp under året, säger Robert Wedberg.

– Det kommer ta tid innan idrotten återhämtar sig från det här. Stödet och arbetet som görs får inte bara bli en dagslända. Vi måste jobba långsiktigt, säger Pelle Malmborg.

Gymnastiken var med om ett kraftigt tapp i fjol. Foto: Andy Wong/AP

Ännu har inga föreningar helt lagt ner sin verksamhet men alla förbunden vittnar om enstaka lag som dragit sig ur verksamheten.

En undersökning kommer att göras först efter årsskiftet men förbunden befarar dåliga nyheter.

– Vi kunde se på LOK-stödet (statligt lokalt aktivitetsstöd) att all aktivitet minskat med 35 procent under första halvåret av 2020 i handbollen. Det har fortsatt legat väldigt lågt sen dess och under hela pandemiåret har vi tappat ungefär hälften av alla aktiviteter, säger Robert Wedberg.

Svenska gymnastikförbundet upplevde redan innan pandemiåret 2020 ett tapp från 262 000 medlemmar till 232 000. Nu kan det bli värre.

– Mycket hänger på hur vi kommer i gång nu under hösten. Vi har fått signaler från våra föreningar att vissa åldersgrupper är svåra att återrekrytera. Föreningarna är rejält sargade, säger Pelle Malmborg.

Att få tillbaka ungdomar är inte bara en utmaning för oss utan för hela samhället.

Anders Jonsson på Innebandyförbundet vill att alla sluter samman och hjälps åt nu. Annars befarar han samhälleliga konsekvenser.

– Vi måste ta det här på allvar. Det är illa nog att återväxten inte är som vi ville. Barn och ungdomar måste ha en aktiv fritid.

Även gymnastikförbundets Pelle Malmborg pratar om samma sak.

– Att få tillbaka ungdomar är inte bara en utmaning för oss utan för hela samhället. Det kan kopplas till ett folkhälsoperspektiv.

DN har även pratat med Riksidrottsförbundet (RF) som litar på att återstartsstödet ska hjälpa till kortsiktigt. En djupare analys kommer att göras efter årsskiftet.