Damallsvenska klubbarnas historia: Sålde sitt namn • Bildades på ett konditori

Göteborgs Natalia Kuikka och Stina Blackstenius firar ett mål i coronatider. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Kopparbergs/Göteborg FC

Tabelläge: 1:a, 45 poäng, +33 i målskillnad.

Främsta målskytt: Pauline Hammarlund (10).

Så bildades klubben: Bildades som Landvetter IF 1970, men bytte namn till Kopparbergs/Landvetter 1999 efter att bryggeriet Kopparbergs gått in som storsponsor. 2004 flyttades laget till Göteborg och fick sitt nuvarande namn. Fick 2006 Valhalla IP i centrala Göteborg som hemmaarena. Främsta meriterna är tre segrar i Svenska cupen. Profiler som representerat klubben: Kristin ”Kicki” Bengtsson, Lotta Schelin, Olivia Schough och amerikanska stjärnmålvakten Hope Solo.

Therese Sjögran, i dag sportchef i Rosengård, spelade i Malmöklubben under alla namnkonstellationer. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

FC Rosengård

Tabelläge: 2:a, 41 poäng, +37 i målskillnad.

Främsta målskytt: Anna Anvegård (14).

Så bildades klubben: Sveriges mest guldtunga damklubb – med totalt elva titlar – har haft många skepnader. Startade som Malmö FF på 1970-talet och tog första SM-guldet 1986. Damsektionen lämnade huvudföreningen 2004, och bytte 2007 namn till LdB FC – något som lovade en hårt ekonomiskt pressad klubb 24 miljoner kronor, på åtta år, från hudvårdsföretaget. 2013 blev toppklubben till FC Rosengård efter en sammanslagning med herrarnas dåvarande division två-klubb.

Elisabet Gunnarsdóttir har varit Kristianstads tränare sedan 2009. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Kristianstads DFF

Tabelläge: 3:a, 39 poäng, +13 i målskillnad.

Främsta målskytt: Jutta Rantala (7).

Så bildades klubben: Klubben som bildades 1998 bedriver bara flick- och damfotboll. Började som en sammanslagning mellan Wä IF och Kristianstads FF:s damsektioner och använde ett dubbelnamn de första åren. Sedan 2006 kallar man sig dock enbart Kristianstads DFF. Kan i år för första gången sluta topp-tre i damallsvenskan.

Danskan Pernille Harder, en av Europas bästa fotbollsspelare och i dag i Chelsea, slog igenom i Linköping. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Linköpings FC

Tabelläge: 4:a, 36 poäng, +5 i målskillnad.

Främsta målskytt: Uchenna Grace Kanu (8).

Så bildades klubben: Bildades precis som flera konkurrenter genom att två klubbar gick ihop: 2003 hade BK Kenty tagit steget upp i allsvenskan men saknade resurser. Man vände sig då till ishockeyklubben Linköpings HC. Sex år senare tog man sitt första av hittills tre SM-guld. Länge låg LFC och LHC i samma organisation med delad personal, men sedan ett par år tillbaka står fotbollsklubben på egna ben.

Inför säsongen 2012 byggde man ut Vittsjö IP för att passa ett lag i damallsvenskan. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

Vittsjö Gik

Tabelläge: 5:a, 28 poäng, +/- 0 i målskillnad.

Främsta målskytt: Clara Markstedt (9).

Så bildades klubben: Det tidigare miljöpartiska språkröret Gustav Fridolins favoritklubb börjar sin historia 1933. Fullständiga namnet är Vittsjö Gik Hässleholm och här finns sektioner för såväl fotboll som friidrott och gymnastik. Verksamheten för flick- och damfotbollen tog fart först i skiftet mellan 1970- och 1980-tal, sedan 2012 huserar man i allsvenskan.

Sveriges tidigare förbundskapten Pia Sundhage, numera för Brasilien, tränade Kif Örebro 2005–2006. Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

Kif Örebro DFF

Tabelläge: 6:a, 23 poäng, -9 i målskillnad.

Främsta målskytt: Karin Lundin (9).

Så bildades klubben: Klubben föddes ur Karlslunds IF – som startat redan 1920 – när en damsektion inom denna bildades 1980. Den renodlade damfotbollsföreningen hade i mitten på 00-talet Sveriges mest kända damtränare, Pia Sundhage, vid rodret. Kan som bäst stoltsera med en andraplats i allsvenskan (2014) och en cuptitel (2010).

Hon toppar årets skytteliga i Rosengårdströjan. Men det var i Växjö som landslagsstjärnan Anna Anvegård fick sitt genombrott. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Växjö DFF

Tabelläge: 7:a, 21 poäng, -14 i målskillnad.

Främsta målskytt: Signe Holt Andersen (6).

Så bildades klubben: Sparkade i gång så sent som 2014 när Växjö FF övertog lokalkonkurrenten Hovshagas plats i division ett. I samband med sammangåendet bytte man även namn till nuvarande Växjö DFF, som är en ren damfotbollsförening. Även Öster IF:s damlag, som skulle läggas ned, kom in i ekvationen. Sedan starten har man gjort en snabb resa i seriesystemet.

Eskilstunas hängivna klack. Foto: Anders G Warne

Eskilstuna United DFF

Tabelläge: 8:a, 20 poäng, -2 i målskillnad.

Främsta målskytt: Loreta Kullashi (11).

Så bildades klubben: Ungdomsföreningen Slagsta IK och elitföreningen Tunafors SK var ingredienserna som 2002 slog ihop sin damfotbollsverksamhet till Eskilstuna United. Gick in i division två 2003 och klättrade direkt i seriesystemet. Sedan vinsten i premiärupplagan av elitettan 2013 har man spelat i högsta serien.

Victoria Svensson kom att personifiera dåvarande Djurgården/Älvsjös storhetstid. Här med SM-bucklan 2004. Foto: Björn Tilly/Bildbyrån

Djurgårdens IF FF

Tabelläge: 9:a, 20 poäng, -12 i målskillnad.

Främsta målskytt: Sheila van den Bulk (5).

Så bildades klubben: Fotbollssektionen i Djurgården bildades 1899. Damfotbollen utvecklades dock försiktigt först under 1960-talet då den dåvarande tränaren för Djurgårdens damhandbollslag, Aina Ekvall, samlade ihop några handbollsspelare och vann en match mot Öxabäck med 2–1. Ett tiotal år senare blev det mer allvar och Djurgården nådde högsta serien 1984. 1992 blev damfotbollen en egen förening inom Djurgården, 2003 slogs man ihop till Djurgården/Älvsjö – och det är också under denna tid som klubben tagit sina största skalper (SM-guld 2003 och 2004). 2007 blev man Djurgårdens IF DFF, 2014 gick man tillbaka in i huvudföreningen.

Madelen Janogy (mitten) och Piteå skrällvinner damallsvenskan 2018. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Piteå IF DFF

Tabelläge: 10:a, 19 poäng, -11 i målskillnad.

Främsta målskytt: Fernanda da Silva (5).

Så bildades klubben: Blev fristående ur Piteå IF som en damfotbollsförening 2017. Året därpå kom ett skrällartat SM-guld. Piteå IF hade dock grundats på ett av stadens konditorier redan 1918 och startat en damsektion 1985. Under 1980-talet skedde även en sammanslagning med Storfors AIK, som innebar att Piteå fick överta en plats i andradivisionen. Nu har man spelat i allsvenskan sedan 2011.

Umeåstjärnan Hanna Ljungberg klappas om av hela damfotbollens stora affischnamn, Marta, i en match i damallsvenskan 2006. I mitten Malin Moström. Foto: Tommy Holl/Bildbyrån

Umeå IK FF

Tabelläge: 11:a, 19 poäng, -16 i målskillnad.

Främsta målskytt: Therese Simonsson (8).

Så bildades klubben: 00-talets stora tungviktare, med sju SM-guld varav fyra med brasilianska Marta i spetsen, är sedan 2011 en fristående förening med Umeå IK (grundad 1917) som alliansförening. Umeå IK började satsa på damer 1980 när tre unga herrjuniorer bildade ett flickfotbollslag inför en lokal cup. Mer allvar blev det några år senare. Debuten i seriesystemet gjordes 1985, i division fyra. 1996 spelade man för första gången allsvenskt.

IK Uppsala går upp i damallsvenskan 2019, på Hammarbys bekostnad. Här Beata Olssons och Sara Olais segerhopp. Foto: Stina Stjernkvist/TT

IK Uppsala Fotboll

Tabelläge: 12:a, 10 poäng, -24 i målskillnad.

Främsta målskytt: Beata Olsson (4).

Så bildades klubben: Bildades 2016, som en fortsättning på damsatsningen inom Danmarks IF och IK Sirius. Danmarks elitlag blev först Sirius (2011), Sirius blev därefter IK Uppsala sedan tränaren Fredrik Bernhardsson tagit initiativ till att bryta ur damverksamheten ur den klassiska Uppsalaklubben då man upplevde att man hamnade i skymundan. I år är man debutant i damallsvenskan, men på väg ner till elitettan igen.