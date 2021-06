”Damsinho” – Danmarks nya stjärna i fotbolls-EM

Det händer att europeiska fotbollsspelare får smeknamn med ändelsen ”inho” – det ska antyda att de besitter egenskaper som normalt förknippas med brasilianska stjärnor som exempelvis Ronaldinho och Robinho.

Visserligen har Danmark genom åren kallat sig för Nordens brassar med tekniska vidunder som Michael Laudrup och Allan Simonsen, men sett till genombrott får de båda legendarerna stå tillbaka.

Mikkel Damsgaard, 20, har under EM slagit igenom – trots att Sampdoriamittfältaren endast hade tre A-landskamper, varav en tävlingsmatch, på meritlistan innan turneringen.

– Jag ska inte säga att jag är förvånad. Jag hade hoppats att han kunde gå in och göra sådana prestationer. Vi har sett hans kvaliteter under träningarna och jag har sett honom i Italien, så jag är inte överraskad, säger lagkaptenen och Milanförsvararen Simon Kjær till TT under en pressträff.

Damsgaard var en av förgrundsfigurerna när Danmark dominerade mot världsettan Belgien (1–2-förlust till slut) och visade vägen med ett drömmål när danskarna krossade Ryssland (4–1) på vägen mot en andraplats i grupp B och en biljett till åttondelsfinalerna.

Damsgaards prestationer ska dessutom ses i ljuset av det nationella traumat när Christian Eriksen drabbades av ett hjärtstillestånd i EM-premiären mot Finland.

– Jag vet ju vilka kvaliteter han har, men att från det gå in på Parken med den stämning som var där … Jag förväntade mig inte det, men det är mycket positivt, säger Simon Kjær.

Den danske Barcelonaanfallaren Martin Braithwaite var imponerad redan efter matchen mot Belgien.

– Vi ska också komma ihåg att han är ung och har gått igenom samma upplevelse som vi andra har. Det säger något om honom, vilken karriär han kan få. Att han är så lugn och att gå in och spela på det sättet han gjorde. Jag är stolt över honom, sade Braithwaite enligt nyhetsbyrån Ritzau.

Kasper Hjulmand hade tidigt bra koll på vad den unge Damsgaard har för kvaliteter på en fotbollsplan. Foto: Hannah McKay/AFP

Den danske förbundskaptenen Kasper Hjulmand visste tidigare än de flesta vad Damsgaard hade för potential. När Hjulmand var tränare för superligaklubben Nordsjælland släppte han fram en 17-årig Damsgaard i A-laget.

– Han är en naturlig fotbollsspelare som växer och blomstrar i matcherna. Han tänker inte på konsekvenser eller vilka han möter, säger förbundskaptenen.

Hjulmand anser att det danska landslaget har en naturlig plats för unga talanger.

– Vi har ett fantastiskt lag som skapar en struktur kring unga spelare och skapar utrymme för dem. Jag tycker vi har sett det under det senaste året, säger han.

Nu väntar en åttondelsfinal mot Wales i Amsterdam på lördag för danskarna – helt utan press, anser Hjulmand.

Åtminstone när man jämför det med att slutföra en EM-premiär efter att en lagkamrat drabbats av hjärtstillestånd och att några dagar senare ställas mot Belgien i en känslosam återkomst till Parken i Köpenhamn.

– En EM-åttondelsfinal är som att gå och köpa frukostfrallor en söndagsmorgon i jämförelse. Det är ingenting, säger Kasper Hjulmand.