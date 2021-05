Danmarks seger sätter mer press på Sverige

Tre Kronor vann tidigare under fredagen mot Storbritannien och såg till att hålla slutspelshoppet vid liv. Men Sverige ser ut att behöva vinna sina resterande två matcher (mot Slovakien och Ryssland) samtidigt som resultaten i andra matcher går blågul väg.

Det blev inte fallet i mötet mellan Danmark och Belarus.

Belarus hade en 2–1-ledning inför tredje perioden men då tog Danmark över helt och hållet. Matthias Asperup kvitterade fem minuter in i perioden och tre minuter senare stormade Mathias From in i anfallszon och fixade en dansk ledning.

Danskarnas rejäla islossning fortsatte. Malmöbacken Markus Lauridsen fixade 4–2 och Alexander True ökade på ledningen ytterligare.

5–2-segern gör att Danmark har hand om den fjärde och sista kvartsfinalplatsen på åtta poäng med två matcher kvar att spela. Tjeckien, som har en match till godo, kan dock ta sig förbi vid seger mot Storbritannien på lördag.

Tre Kronor, som har två matcher kvar att spela, har nu två poäng upp till Danmark. Samtidigt har topptrion – Ryssland, Schweiz och Slovakien – tre matcher kvar.

Läs också: Viktig svensk VM-seger – trots märkligt brittiskt mål