Dansk folkfest i Malmö – publiksuccén redan klar

På onsdagskvällen kastades handbolls-VM i gång i Polen, då VM:s andra värdnation förlorade mot Frankrike med 24–26. I Sverige har hemmapubliken fått vänta till torsdagen för sin premiär, och danskarna går in i turneringen på fredag.

– Vi är uppe i 53 000 sålda biljetter i Malmö. Strax över 28 000 av de biljetterna är till de tre första matcherna, säger Karin Mårtensson, vd på Malmö arena.

Totalt hoppas Malmö Arena ta in drygt 12 000 personer per match men det beror på hur mycket plats som återstår efter att all media och kamerateam har ställt upp sin utrusning.

Stora delar av publiken i arenan kommer att vara klädda i rött och vitt eftersom Danmark spelar sina första gruppspelsmatcher och potentiella mellanrunda i Malmö. I övrigt finns Belgien, Bahrain och Tunisien tillsammans med danskarna i grupp H.

– Jag ser fram emot folkfesten. Jag går in i handbollsbubblan nu, säger Karin Mårtensson.

Det väntas storpublik till Scandinavium för Sveriges matcher i förstarundan och mellanrundan. Arkivbild. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

I Göteborg är Sveriges två första matcher i Scandinavium, mot Brasilien och Kap Verde, redan slutsålda. Efter det finns det biljetter kvar, men kanske inte länge till.

– Vi tar in 12 000 personer och för match tre (sista gruppspelsmatchen mot Uruguay) och match fyra (första matchen i mellanrundan) finns det ett par tusen biljetter kvar. Sen är det i princip slutsålt för match fem och sex (mellanrundan), säger Mats Olsson, medieansvarig för handbolls-VM.

I Tele2 arena i Stockholm har man sålt 15 000 biljetter till finalen, där man har plats för 22 000 personer.

