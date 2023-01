Därför slutar Hafsteinsson: ”De räddade mitt liv”

Han är mannen bakom svensk friidrotts största kastframgångar någonsin – men efter att ha levt dygnet runt med tränaruppdrag på högsta internationella nivå i 25 års tid var Vésteinn Hafsteinsson till sist tvungen att sluta.

För sitt välmåendes skull – ja, till och med för sin överlevnad.

– Nu sätter jag mig själv i förarsätet. Prio nummer ett är min fysiska och psykiska hälsa, mitt förhållande med min fru och mina barn, säger 62-åringen.

Året var 2011 när samarbetet med Daniel Ståhl inleddes på allvar. Vésteinn Hafsteinsson hade tidigare coachat estländaren Gerd Kanter till både VM- och OS-guld – och i en 18-årig och opolerad svensk diskustalang såg han potential att nå samma höjder.

Hafsteinsson gjorde en mästare också av Ståhl – och betydligt mer än så för svensk friidrott. Parallellt tog islänningen även Simon Pettersson och Fanny Roos under sina vingar och låg bakom att svensk idrottshistoria skrevs 2021. Diskusfinalen i Tokyo-OS slutade med både guld och silver för Sverige och tidigare samma år blev Fanny Roos landets första kvinnliga kulstötare att ta en internationell medalj som tvåa på inomhus-EM i Torun.

Vésteinn Hafsteinsson firar Daniel Ståhls guld och Simon Petterssons silver under en magisk svensk friidrottskväll under OS i Tokyo 2021. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Jobbet bakom framgångarna grundlades på Prestationscentrum kast i Växjö som Hafsteinsson har varit med och utvecklat sedan starten 2013. För sina insatser utsågs han förra året till Årets ledare på Idrottsgalan – men det hårda arbetet kom med ett pris.

Inför fjolårets friidrotts-VM i Eugene drabbades han av utbrändhet och följde inte med till mästerskapet. Redan till EM i München senare samma sommar var han tillbaka – men så småningom blev det ohållbara allt tydligare, och på lördagen blev det officiellt att tränarkarriären var över.

– Bakom den här framgångsrika coachen finns en människa som är make och pappa. Den har jag tappat bort i några år. Jag har bara varit en coach och grottat ner mig i mitt jobb och nått fantastiska framgångar, men det är på bekostnad av en person som jag har saknat lite – som är tillbaka nu. Jag är pigg och glad och har sällan mått bättre. Jag har fått fantastisk hjälp och det har lett till det här beslutet, säger Hafsteinsson.

Jag har varit borta så mycket och bakom framgångarna har min fru fått stå ut med mycket. Jag har fått insikt i det nu och vill ge tillbaka till henne

Det var hans fru, Anna Hafsteinsson Östenberg, och Henrik Gustafsson (mental tränare som jobbat med Hafsteinssons adepter) som fick honom att dra i handbromsen och stoppade honom från att åka på VM.

Via Anders Ekstrand, psykolog på Sveriges olympiska kommitté, introducerades han för mottagningen Elitidrott och hälsa i Stockholm, vilket blev Hafsteinssons räddning.

– Jag träffade en läkare som heter Karin Hyland och en psykolog som heter Alexander Wiklund, och dem kommer jag att vara evigt tacksam för. De har räddat mitt liv, kan man säga. Jag är otroligt tacksam för hur de revolutionerat hur jag känner mig.

Med Vésteinn Hafsteinsson som tränare har Fanny Roos slagit en mängd svenska rekord i kula. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Han utvecklar:

– Det är helt enkelt genom samtal. De är duktiga på psykologi. De ställer de rätta frågorna och vägleder mig. Jag har pratat med dem en gång i veckan sedan november och de har bara väglett mig till vad som är rätt för mig.

Under samtalen har det sjunkit in för Hafsteinsson att han genom friidrotten har försakat stora delar av sitt privatliv – inte minst sin hustru Anna, även hon tidigare diskuskastare, som han träffade på University of Alabama 1986.

Fakta. Vésteinn Hafsteinsson Född: 12 december 1960 i Selfoss på Island. Familj: Hustrun Anna Hafsteinsson Östenberg och tre barn. Diskuskarriär: Tävlade internationellt för Island och nådde bland annat OS-final i Barcelona 1992 där han blev elva. Har ett personligt rekord på 67,64 meter. Tränarkarriär: En av friidrottens mest framgångsrika tränare. Har bland annat fört estländaren Gerd Kanter till VM- och OS-guld i diskus, precis som svenske Daniel Ståhl och lett Simon Pettersson till ett OS-silver. Har även haft framgångsrika adepter i kula och fört den danske kulstötaren Joachim B Olsen till OS-silver och svenska Fanny Roos till inomhus-EM-silver. Övrigt: Utsedd till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet av fakulteten för samhällskunskap. Fick utmärkelsen Årets tränare på Idrottsgalan 2022. Visa mer

Nu är det slut med det.

– Det har alltid varit svårast för mig att kombinera det här med familjelivet. Jag har varit borta så mycket och bakom framgångarna har min fru fått stå ut med mycket. Jag har fått insikt i det nu och vill ge tillbaka till henne. Hon har alltid varit den som stått i bakgrunden och fått allt att funka hemma så jag har kunnat göra det här.

– Mina barn har inte tryckt på för att jag ska sluta. De har varit stolta över min karriär. Det här handlar mer om mitt äktenskap, mitt privatliv och mitt förhållande till min fru. Jag lärde mig en läxa under det här halvåret sedan jag blev sjukskriven.

– Jag har nått alla framgångar som jag hade kunnat drömma om, men nu är det ett nytt kapitel i mitt liv.

Daniel Ståhl omfamnar sin tränare efter VM-guldet i Doha 2019. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Att bryta med Daniel Ståhl, Simon Pettersson och Fanny Roos var givetvis ingen enkel sak.

– Det var väldigt känslosamt. Det blev chockade och ledsna, men jag pratade med dem i en timme och hade förberett mig väl. Jag förklarade att det inte handlade om att jag vill skiljas från dem utan att jag prioriterade mig själv för första gången i hela mitt liv.

Nu ska de starta ett nytt liv på Island. Som av en händelse, just när Hafsteinsson kände att det fick räcka med tränarkarriären, erbjöds han ett ”dundererbjudande” som han inte kunde tacka nej till – som prestationsdirektör för Islands Idrotts- och olympiaförbund.

Vésteinn Hafsteinsson tillsammans med sina två främsta adepter: Gerd Kanter och Daniel Ståhl. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Ett mer normalt jobb som han tror kommer att göra honom gott.

– Nu ska jag jobba åtta timmar om dagen. Jag har fått verktyg att jobba vidare med hur jag ska göra framöver och jag ser bara positivt på framtiden och ett väldigt spännande och roligt projekt.

Kastgrenarna i svensk friidrott? De är i trygga händer, försäkrar Hafsteinsson.

– Jag ser att det finns sex-åtta duktiga tränare i Sverige som nu kan ta över stafettpinnen efter mig. Jag litar till hundra procent på dem. De är världsledande i sin kunskap och jag har delat med mig av allt jag kan till dem. Mina aktiva kommer få riktigt duktiga tränare, säger han och avslutar:

– Jag kommer att finnas med på ett hörn så länge som det behövs som rådgivare eller konsult – men jag tror inte att det kommer att behövas speciellt länge.

