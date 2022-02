Därför vill van der Poel vill ha en varmare is: ”Han är så fysiskt stark”

Nederländernas försök att påverka isen under OS har rört upp känslor inför fredagens 10 000 meterstävling.

Nils van der Poel riktade kritik mot Nederländernas skridskoförbund och kallade det korruption.

Att det är just Nederländerna som är med och engagerar sig i isen, det är inget som förvånar den trefaldige OS-guldmedaljören Tomas Gustafson.

– De har alltid hållit på och pratat iskristaller och temperatur. Precis som svenskar håller på med glid på valla på skidor, så har holländarna hållit på med skridskor. Det är väl för att sporten är så stor där, säger Gustafson.

– Det sjuka är ju att de försöker påverka det för att skaffa sig fördelar för sina egna åkare. Det är omoraliskt.

Gustafson var själv mest aktiv då skridskoåkning fortfarande var en utomhussport, och möjligheten att påverka isarna var mindre.

1984 tog han OS-guld på 10 000 meter och silver på 5 000 meter utomhus i Sarajevo. Gulddubbeln i Calgary 1988 kom förvisso inomhus, men under nästan hela 1980-talet var han utelämnad till vädrets makter.

När Tomas Gustafson tävlade var skridskoåkning fortfarande var en utomhussport. Foto: Bildbyrån

Men att temperaturen på isen spelar roll, det märkte han självklart ändå.

– 1982 satte jag världsrekord på 10 000 meter på EM på Bislett stadion i Oslo. Det var en knallhård vinter, vi tränade där i minus 27 grader, på naturis. När vi skulle tävla var det dock fantastiska förhållanden, sol, vindstilla, bara någon minusgrad. Då vann jag på 14 minuter och 23 sekunder, säger Gustafson.

– Året efter var det VM på samma ställe, och det var identiska förhållanden på tävlingsdagen som på EM – sol, vindstilla, någon enstaka minusgrad. Men den vintern var varm. Då vann jag på 14,42. Nästan 20 sekunder långsammare. Och det är väl klart – ismassan var inte alls lika kall.

I Peking ser åkarna från Nederländerna helst en kall och hårdare is, men Nils van der Poel åker gärna på varmare och trögare is. Enligt hans tidigare tränare Mattias Hadders kan det bero på att han inte behöver glida lika mycket som sina konkurrenter.

– Nils är så fysiskt stark att han kan ”slugga” och kämpa sig igenom en dålig is. Hans värsta konkurrenter använder glidfasen mer och det funkar inte på mjuk is, säger Hadders som är anställd på Svenska skridskoförbundet och expert åt Radiosporten under OS.

Glidfasen som Hadders talar om är enklare på en kallare och hårdare is.

– Det gör att friktionen mellan skenan och is blir mindre och du kan glida bättre. En varmare is är mjukare och du trycker skenan mer igenom den. Det går lite trögare.

– Sedan har Nils blivit bättre på att hantera hårdare is. Skulle OS gå i till exempel Amsterdam där de har kallare isar så skulle han nog vara ännu större favorit.

Mattias Hadders menar att temperaturskillnaderna kan innebära någon sekunds skillnad på ett 5 000-meterslopp. Foto: Andreas Hillergren/TT

Vad pratar vi om för temperaturer och skillnader?

– På OS nu när Nils vann 5 000 meter så var istemperaturen minus 10,5 grader. På höghöjdsbanorna i Calgary och Salt Lake City, som brukar anses vara de snabbaste banorna i världen, så brukar det ligga på minus 9. I Holland i Heerenveen, i deras toppmoderna arena, brukar det vara runt minus 12, säger Hadders.

Hur stor skillnad gör den skillnaden på tre grader i åktid?

– Det rör sig kanske om någon sekund på ett 5 000-meterslopp.

Som Tomas Gustafson var inne på är är de experter på is i Nederländerna. I landet finns exempelvis nya system i arenorna för att undvika att isen svalnar av publikens närvaro.

– Systemet ska skapa en luftridå mellan publiken och isen, och på så sätt skydda isen. När det är fullsatt i arenan i Holland och publiken går in och ut till öltälten och kommer tillbaka in med sina fuktiga ytterkläder så påverkar det luften, säger Hadders.

De har också experimenterat med olja som ska ge en bättre ”finish” på isen, med destillerat vatten för att få fram andra typer av kristaller och bindningar i isen.

– Jag träffade en gång en ismakare i Holland som berättade att han brukade spela klassisk musik i arenan när han la isen, för han trodde att iskristallerna då får bättre harmoni. Han var ismakare i tredje generation, så då har man hunnit titta på alla detaljer som finns, säger Hadders.

Kall eller varm is, skridskoexperterna tror ändå på Nils van der Poel i fredagens 10 000-meterslopp.

– Han kommer att vinna. Går han ut i sista par kan de kontrollera loppet helt. De får gärna gå med lite mer marginal än på 5 000 meter, men det kommer han att göra, säger Tomas Gustafson.

