De kan spela bredvid Zlatan i EM och VM-kvalet

Sverige har under Janne Andersson och även under hans föregångare nästan bara spelat 4–4–2 och med största sannolikhet är det något som kommer fortsätta. Om Zlatan i sin landslagscomeback går rakt in en svensk startelva lämnar det en forward och två yttermittfältare att ackompanjera Zlatan i de offensiva ytorna. På det centrala mittfältet har Albin Ekdal och Kristoffer Olsson varit Jannes första val den senaste tiden men även spelare som Sebastian Larsson, Mattias Svanberg och Jens Cajuste är alternativ på den positionen i truppen som tagits ut till samlingen.

Alexander Isak ligger på sjätteplats i skytteligan i La Liga och Real Sociedad ligger på femte plats efter storlagen. Foto: Xunplo/Bildbyrån

Alexander Isak, Real Sociedad, 18 landskamper/5 mål

21-åringen har gjort sin bästa säsong hittills. Den mycket rörliga och tekniskt begåvade anfallaren har slagit sig in som en startspelare i det Real Sociedad som i skrivande stund parkerar på femte plats i La Liga efter de stora drakarna. Isak har gjort 12 mål i ligan och är ett alternativ till att bilda anfallspar med Zlatan. Det som står emot den före detta AIK-talangen är att han bara konkurrerar om just positionen bredvid Zlatan på topp till skillnad från en spelare som Kulusevski som kan spela både på kanten och som anfallare. Marcus Bergs rutin och defensiva kvaliteter som komplement till Zlatan är också något Janne skulle kunna prioritera.

Berg som ofta prisas för sina defensiva kvaliteter kan bli en nyckel bredvid Zlatan. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Marcus Berg, FC Krasnodar, 82 landskamper/22 mål

Den rutinerade 34-åringen som just blivit klar för en hemkomst till IFK Göteborg efter EM skulle antagligen bilda turneringens äldsta anfallspar med Zlatan. Men Marcus Bergs karriär, likt Zlatans, har inte följt den normala formkurvan för en fotbollsspelares ålder. Experterna pratar ofta om Bergs stora defensiva jobb som en viktig komponent för att Janne Anderssons system ska fungera. Men samtidigt har Berg öst in mål för sina klubblag de senaste sju åren. I sina 15 matcher för ryska Krasnodar har det blivit nio mål den här säsongen. I och med det är han den bästa målskytten i klubben där även Viktor Claesson och Kristoffer Olsson huserar. Bästa svenska målskytt i den ryska ligan är han dock inte. Det är Jordan Larsson, som inte togs ut till den här landslagssamlingen, på 12 fullträffar.

Robin Quaison har inte hittat formen på samma sätt som under EM-kvalet och säsongen i Mainz 2019/20. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Robin Quaison, FSV Mainz 05, 21 landskamper/8 mål

Säsongen har varit tuff i Mainz för Robin Quaison. Förra året blev det 13 mål i Bundesliga för svensken, i år står han på tre. De senaste matcherna i Tyskland har han haft svårt att slå sig in i startelvan och i stället fått komma in från bänken, efter att ha varit borta ett par matcher med en knäskada. Även fast Quaison imponerade stort i kvalet som tog Sverige till EM kan han nog vara den som får svårast att slå sig in i startelvan.

Under debutsäsongen i Juventus har Kulusevski (till vänster) fått ett högt förtroende i Juventus trots sin unga ålder. Foto: Daniele Buffa/Bildbyrån

Dejan Kulusevski, Juventus FC, 8 landskamper/1 mål

Även fast Juventus gör en svag säsong för den superklubb man är så går det inte annat än att imponeras av att en svensk 20-åring har startat 14 matcher i serie A för Italiens mesta mästare. ”Den gamla damen” åkte visserligen snöpligt ut mot Porto i Champions Leagues åttondelsfinaler och Kulusevskis poängskörd har varit låg den senaste tiden. Ändå har 20-åringen startat de flesta matcher de senaste månaderna och bidrar med löpningar, presspel och sin osjälviskhet när målen och assisten inte trillar in. I Juventus har Kulusevski ofta använts som en släpande anfallare bakom Cristiano Ronaldo men kan också användas på kanten. Detta gör honom till en mångsidig spelare för Janne Andersson. I landslaget har Kulusevski spelat till höger på mittfältet men han skulle mycket väl även kunna bilda anfallspar med Zlatan.

Emil Forsberg har länge varit ohotad på Sveriges vänsterkant. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Emil Forsberg, RB Leipzig, 54 landskamper/8 mål

Sveriges nummer tio har pendlat mellan startelvan och att få komma in från bänken under säsongen i RB Leipzig, som parkerar på andra plats i Bundesliga bara fyra poäng bakom Bayern München. På 14 starter och åtta inhopp i ligan har Forsberg hunnit med sex mål och tre assist. Svensken har visat att han kan steppa upp i viktiga matcher. Så sent som för två omgångar sedan gjorde han lagets enda mål i kryssmatchen mot Eintracht Frankfurt som ligger på en överraskande fjärdeplats i ligan. Forsberg brukar som bekant spela till vänster på mittfältet för Sverige och skulle även kunna spela som nummer tio bakom Zlatan om Janne Andersson skulle välja att spela med en anfallare. Forsbergs aktier ser dock stabila ut för att fortsatt vara Sveriges val till vänster på mittfältet till EM.

Till skillnad från i klubblaget har Viktor Claesson ofta placerats till höger på mittfältet i landslaget. Foto: Vasily Ponomarev/Bildbyrån

Viktor Claesson, FC Krasnodar, 42 landskamper/8 mål

Kanske den i laget som är mest tacksam över att EM sköts fram ett år i och med den korsbandsskada han ådrog sig den 10 juni i VM-kvalet mot Spanien 2019. Claesson har varit lite av en favorit för Janne Andersson och det med rätta. Som yttermittfältare är han både hårt arbetande och målfarlig. Fem mål och tre assist har det blivit för Claesson på 18 framträdanden i den ryska ligan för Krasnodar. De senaste matcherna har han tagit plats i startelvan för det ryska mittenlaget. Innan Kulusevski slog igenom var han ganska given som högermittfält. Beroende på hur Janne Andersson väljer att använda Kulusevski så är Claesson absolut ett alternativ på högerkanten antingen från start eller som inhoppare. Med Zlatan i boxen skulle inlägg från en högerfotad Claesson som slickar kanten kunna vara ett alternativ. I klubblaget spelar Claesson ofta till vänster på mittfältet i stället och bryter in med sin högerfot vilket ger ytterligare alternativ för Janne Andersson.

För Jesper Karlsson handlar den här landslagssamlingen om att göra ett bra avtryck för att öka sina chanser att komma med till EM. Foto: Pro Shots Photo Agency/Sipa USA

Jesper Karlsson, AZ Alkmaar, 2 landskamper (januariturnén)

Karlsson var möjligen allsvenskans bästa spelare våren 2020 innan han lämnade Elfsborg för holländska AZ Alkmaar under sommaren. Där har succén fortsatt. Som vänsterytter har 22-åringen varit en given startspelare och gjort åtta mål. Med styrkor som fart, ett lurigt skott och viljan att utmana sin försvarare är debutanten ett möjligt substitut för Forsberg på vänsterkanten. Karlsson kan visserligen spela på fler positioner i frontlinjen men han spelar mest till vänster. Den snabbe dribblern kommer behöva sikta på att göra ett starkt intryck under samlingen för att lyckas ta en plats till EM i sommar.

Att Ken Sema är en vänsterfotad ytter ger honom en fördel då han kan bidra med något annat än de andra spelarna på den positionen. Foto: Elli Birch/IPS/Shutterstock

Ken Sema, Watford FC, 9 landskamper

Efter att ha kommit tillbaka till Watford från ett lån till Udinese förra året har The Championship visat sig vara en bättre nivå för Sema än vad Premier League var för två säsonger sedan. Ken Sema har slagit in sig i laget som en ordinarie startspelare och kommer färsk från att ha gjort mål i 3–0-vinsten mot Birmingham. Watford ligger i nuläget på andra plats i The Championship vilket skulle innebära en direktplats till Premier League. Semas största förtjänst i det här laget är kanske att han är vänsterfotad, vilket är en bristvara bland de offensiva spelarna. Både Forsberg och Jesper Karlsson vill bryta inåt från vänsterkanten. Likaså Viktor Claesson när han spelar där. Med sin kraft att ta sig förbi sin ytterback kan Sema erbjuda inspel från vänsterkanten till Zlatan och de andra offensiva pjäserna som annars bara kommer från Ludvig Augustinssons överlapp från vänsterbacksposition.

