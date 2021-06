De svenska EM-spelarnas väg till landslaget

Här är de svenska EM-spelarnas bakgrunder

Robin Olsen

Robin Olsen är den ende i EM-truppen som aldrig spelat i ett ungdomslandslag. Han började spela i MFF som sjuåring, och tog sedan en kringelikrokig väg till elitfotbollen. Efter ungdomsåren i BK Olympic fick han A-lagskontrakt med Bunkeflo.

Karl-Johan Johnsson

När Karl-Johan Johnsson föddes hade Ränneslöv i Laholms kommun 443 invånare. Hallänningen spelade i fotbollsföreningen i sin lilla födelseort tills han var 15 år gammal, oftast som mittfältare men ibland som målvakt. Bygdens stora klubb Halmstads BK såg en keepertalang och värvade honom. Han debuterade i allsvenskan för HBK som 18-åring.

Mattias Svanberg

Är del av 99-generationen, med många talangfulla svenska spelare. I Malmö FF:s akademi fanns till exempel också jämnårige Anel Ahmedhodzic, som senare valde Bosniens landslag. Men redan i tidig ålder spelade Svanberg med de som var ett år äldre. Han kom till Malmö FF från Bunkeflo när han var 14 år gammal och gjorde A-lagsdebut i samma klubb i Svenska cupen när han var 16 år.

Pontus Jansson

För Burlövs nyheter har Pontus Jansson berättat om ”Arlövsandan” som rådde i Arlövs BI utanför Malmö där han började spela. Det handlade om att ”kämpa hårt och visa att man var bäst för att bli sedd”.

– Många hade tuffa miljöer hemma i stora familjer där de fick kämpa för att bli sedda. Så var det inte för mig. Jag var ensambarn och mina föräldrar var alltid med. Men den här inställningen om att vara bäst gick igen i allt för mig, sade han.

Och samma sak var det när han kom till Malmö FF 14 år gammal.

– De flesta andra spelarna hade utländsk bakgrund och det handlade om att visa att man var bäst där också. Alltid.

Han spelade länge på offensiva positioner, och fick fast roll som mittback först som 19-åring. Var med och tog SM-guld 2013. Gick som bosman till Torino i Serie A som 23-åring 2014.

Filip Helander

De första sju åren i sitt fotbollsliv spelade Filip Helander på grusplanen i Kvarnby i utkanten av Malmö. Tolv år gammal flyttade han till grannklubben Husie. På båda ställena spelade han med de som var ett år äldre. Som 14-åring kom han till Malmö FF, där han gjorde A-lagsdebut i allsvenskan fyra år senare.

Andreas Granqvist

Började spela fotboll på Medevi, idrottsplatsen som ligger mitt i byn Påarp bland åkrarna öster om Helsingborg. Som 14-åring började han spela för Helsingborgs IF inne i stan, fem år senare gjorde han debut i A-laget. 21 år gammal värvades han till Wigan i Premier League.

Jordan Larsson

Började spela fotboll i FC Barcelona när hans pappa Henrik spelade där. Men större delen av sin fostran har han fått i Högaborg i Helsingborg, precis som sin far. Han debuterade i A-laget i division 4 när han var 14. Två år senare skrev han A-lagskontrakt med Helsingborg.



Albin Ekdal

Är en av två EM-spelare från samma pojklag i BP. Men medan lagkamraten Kristoffer Nordfeldt stannade i Bromma till han var 22 fick Albin Ekdal ett A-lagskontrakt med Juventus när han var 18. Han provtränade med Chelsea när han var 16 år, men ville gå klart gymnasiet hemma och sade nej. I stället spelade han i BP:s A-lag innan han flyttade till Serie A.

Albin Ekdal var så bra som barn att motståndarna sparkade och till och med spottade på honom, har tränaren Stefan Billborn berättat för DN. Men han hade också en dipp.

– Jag var sent in i puberteten, då trodde jag under något år att min karriär var över, men sedan kom jag tillbaka och blev bland de bättre igen, har Ekdal sagt.

Kristoffer Nordfeldt

Började spela i BP som femåring och lämnade klubben när han var 22 för holländska Heerenveen. Från att de var sju år gamla spelade han och Albin Ekdal i samma lag.

– Kristoffer var en liten äppelkindad center från början, han var snabb och hade ett bra skott. Vi hade ingen målvakt i laget på den tiden och varje gång det tuffade till sig och vi var i final så var det Kristoffer som fick stå, alla killar tyckte han var bäst och det var han, har hans ungdomstränare Stefan Billborn berättat för DN.

Ludwig Augustinsson

Var en del av BP:s framgångsrika P94-lag, varifrån en stor del av spelarna nått eliten. Där fanns spelare som Stefano Vecchia, Simon Tibbling, Jacob Une Larsson och Tim Söderström. Lagkamraten Filip Sandberg slutade med fotboll som 13-åring och valde ishockeyn. Han spelar nu i NHL.

Robin Quaison

AIK-fostrade Robin Quaison lånades ut till samarbetsklubben Väsby United en säsong innan han gjorde debut i allsvenskan som 18-åring. Efter två och en halv säsong värvades han till Palermo i Serie A.

Alexander Isak

Det var dåvarande tränaren Andreas Alm som lät Alexander Isak debutera i allsvenskan 16 år gammal. Men Alm har själv hänvisat till den äldre spelaren Martin Mutumba som den viktigaste personen som banade väg för Isak och Robin Quaison.

– Martin stretade ju på i AIK i många år och kom sedan tillbaka och vann guld. På något sätt blev det så tydligt hur mycket av förorten som (träningsanläggningen) Skytteholm hade nytta av, har Alm sagt till Fotbollskanalen.

Alexander Isak kom till AIK när han var sex år och fortsatte hela vägen till A-laget. Han gjorde tio mål under sin första allsvenska säsong och såldes sedan till Dortmund 17 år gammal.

Dejan Kulusevski

Uppvuxen i Vällingby i västra Stockholm började han spela i talangfabriken Brommapojkarna redan som knatte. Han utmärkte sig tidigt och vann 2010 Gothia cup tillsammans med pojkar födda ett år före honom. I samma lag fanns också Djurgårdens anfallare Joel Asoro. Några år senare upptäcktes Kulusevski av Atalanta under en av BP:s resor till Italien. Dit flyttade han som 15-åring.

Sebastian Larsson

På elitlägret i Halmstad där Sveriges bästa 15-åringar samlas fastnade AIK:s ledare för två spelare: Pierre Bengtsson och Sebastian Larsson. Larsson var på väg att gå till AIK redan då, men sedan kom Arsenal in i bilden. Sebastian Larsson lämnade Eskilstuna för London som 16-åring, och debuterade i Premier League 20 år gammal. Han gjorde tre A-lagsmatcher för Arsenal innan han flyttade till Birmingham och spelade sedan tolv år i England innan han till slut kom till AIK.

Victor Nilsson Lindelöf

IK Franke, en förening verksam i miljonprogramsområdena Råby och Bäckby i Västerås, har fostrat tre landslagsspelare: Pontus Kåmark, Gary Sundgren och Victor Nilsson Lindelöf. När han var 14 år hade Lindelöf avancerat till Västerås SK och juniorallsvenskan, där han spelade med de som var ett år äldre. Som 15-åring fick han A-lagskontrakt med Västerås SK, som 16-åring var han med och tog laget upp i superettan. Som 17-åring flyttade han till den portugisiska storklubben Benfica, där han spelade mest i junior- och B-lagen innan han 21 år gammal debuterade i Champions League, i en åttondelsfinal mot Zenit Sankt Petersburg.

Ken Sema

Började spela i Norrköpingsklubben Sylvia när han var fem, och flyttade till IFK Norrköping som tolvåring. I stället för att debutera i allsvenskan med IFK lånades han ut till moderklubben som 19-åring för att få speltid i division 1. Nuvarande förbundskaptenen Janne Andersson var tränare i IFK då, och ville inte förlänga hans kontrakt. Ken Sema har berättat i Olof Lundhs podd att han gick till Arbetsförmedlingen och skrev in sig, men så hörde Ljungskile av sig, och han fick sitt genombrott med laget i superettan. Tre år senare tog Janne Andersson ut honom i landslaget.

Pierre Bengtsson

Fostrad i IFK Kumla visade Pierre Bengtsson som tonåring framfötterna i såväl ungdomslandslag som i distriktslag. Bengtsson var liten till växten, men att det fanns en fotbollstalang utöver det vanliga kunde en ”skumögd tydligt se”, gick det bland annat att läsa i Nerikes Allehanda i maj 2004. Pierre Bengtsson jagades av en rad svenska elitklubbar och gick samma sommar till AIK:s ungdomslag. Debuterade i allsvenskan säsongen 2006 som 18-åring.

Kristoffer Olsson

Som tioåring kom Kristoffer Olsson till IFK Norrköpings akademi från IK Sleipner. I efterhand har han av klubbens dåvarande akademiansvarige, Ulf Rann, beskrivits som ”blyg utanför planen, men definitivt inte på den”. 25-åringen väckte tidigt större klubbars intresse och lämnade 2011 Sverige för engelska Arsenal. Men där fick han aldrig riktigt chansen – genombrottet kom i stället i AIK dit han 2017 värvades från danska Midtjylland.

Marcus Danielson

Debuterade inte i landslaget förrän han var 30 år gammal. Han spelade i lilla kvartersklubben Skogstorp i Eskilstunatrakten tills han var 17 år, och kom då till IFK Eskilstuna. Efter många år i olika allsvenska lag var det först efter en succéartad säsong i Djurgården som han blev uttagen i Blågult.

Jens Cajuste

Började spela fotboll när familjen bodde i Kina i fyra år, men är fostrad i Örgrytes akademi. Han gjorde debut i A-laget i superettan när han var 17 år, men på två år spelade han bara sex matcher i andraligan. Ändå upptäcktes han av danska Midtjylland. Där har han både spelat i Champions League och blivit dansk mästare.

Gustav Svensson

Gick först tennisinriktning på gymnasiet, och började satsa helhjärtat på fotbollen först andra året, då han bytte till fotbollslinjen. Efter gymnasiet började han läsa till civilekonom i Borås, och kombinerade det ett tag med spel i IFK Göteborgs A-lag. Han började spela fotboll i ungdomsföreningen Azalea BK i Göteborg, och kom till Blåvitt som 14-åring. Som 20-åring var han en bärande spelare i laget som tog SM-guld 2007.

Victor Claesson

IFK Värnamos lag i division 1 2010 var någonting särskilt. Ett gäng spelare kring 17-årsåldern som hade fostrats i klubben med spelarlegendaren och ortens store son Jonas Thern som tränare var med och tog Värnamo upp i superettan. Där fanns blivande utlandsproffs och allsvenska profiler som Simon Thern, Joseph Baffo och Loret Sadiku, och Viktor Claesson. Claesson spelade sedan med Elfsborg i allsvenskan i flera år, och flyttade utomlands, till ryska Krasnodar, först som 25-åring.

Emil Krafth

Började spela i Lagans AIK när han var fem år gammal. Han flyttades upp i A-laget i både fotboll och innebandy som 13-14-åring, men efter elitpojklägret i Halmstad för 15-åringar var flera klubbar intresserade av att värva honom. Han valde att flytta till Växjö och Öster och deras tipselitlag, som den elitförberedande verksamheten kallades då. Han spelade sin debutsäsong i superettan för Östers A-lag som 17-åring.

Mikael Lustig

När Mikael Lustig gjorde debut i Blågult blev han den 16:e västerbottningen någonsin som spelat i herrlandslaget. Han är fostrad i Sandåkerns SK, där han gjorde debut i division 4 som 15-åring. Han hade då haft en tuff övergång från sjumanna- till elvamannafotboll, och blev inte uttagen till elitpojklägret i Halmstad. Ett år senare hade fysiken kommit i kapp. Steve Galloway, anfallsstjärna i Djurgården på 80-talet, var hans tränare i Sandåkern och sedan i Umeå FC dit Lustig värvades till A-laget efter ett år i division 4.

Emil Forsberg

Bundesligastjärnan debuterade för Gif Sundsvall redan som 17-åring – och det är en bedrift han inte är ensam om i familjen Forsberg. Farfar Lennart, som gick bort i fjol, och pappa Leif var också 17 år när de debuterade för klubben. 2012 värvades Emil Forsberg till Malmö. Där blev det två säsonger och lika många allsvenska guld innan flyttlasset gick till Leipzig.



Marcus Berg

Som barn i IFK Velen brukade Marcus Berg bli utbytt när han gjorde för många mål, har den gamle tränaren Per-Anders Persson berättat för SVT Värmland. Via Torsby IF kom Marcus Berg som 17-åring till IFK Göteborg, där han spelade med sin äldre bror Jonatan. Han debuterade i A-laget två år senare. Efter ytterligare två år och ett SM-guld med Blåvitt såldes han till Groningen i Nederländerna för 38 miljoner svenska kronor, den dyraste spelarförsäljningen någonsin för IFK Göteborg.



Läs mer:

Akademi nya vägen till svenska fotbollslandslaget

Veteranen märker förändring i landslaget: ”När jag var yngre ställde man sig sist i kön”

”Jag minns honom som en liten valp med två stora framtänder”