Debutanten gör succé mellan stolparna i Brommapojkarna

Då Brommapojkarna tog sina första poäng för säsongen saknades lagets förstemålvakt Oscar Linnér på grund av skada. I stället fick 18-åringen Filip Sidklev chansen från start mellan stolparna. En plats i startelvan som talangen därefter inte släppt ifrån sig.

– Jag fick reda på att Oscar var borta några dagar innan. Så jag började förbereda mig på att spela ganska tidigt. Men det var lite nervöst. Man har tränat för det länge så det blev extra anspänning när det väl skulle ske. Men det släppte ganska snabbt så det var bara att köra, berättar Sidklev.

Själv beskriver han sig som en lugn och fokuserad fotbollsmålvakt, egenskaper som blivit allt tydligare under säsongens gång.

– Jag försöker göra de enkla sakerna enkelt och tillföra ett lugn när jag spelar, allt utöver det är plus i kanten. Som målvakt kan du stå en hel match, inte göra någonting och sedan kommer det ett avslut i 90:e som du måste rädda. Det är väldigt stor psykisk anspänning. Det har jag fått lära mig genom åren, att hålla fokus under en hel match, säger Sidklev.

I sin debut nollade han Mjällby och därefter även Halmstad, Värnamo och IFK Göteborg. Hela 395 minuter fotboll hann spelas innan Kalmars Mileta Rajovic nickade bollen förbi honom i målet.

– Ja, tyvärr fick jag nollan spräckt. Jag gick ju för rekordet, säger Sidklev själv skämtsamt och tillägger:

– Mål kommer man släppa in i sin karriär, om man inte inser det kommer man inte långt. Det gäller att studsa tillbaka.

De första intrycken av allsvenskan handlar mer om saker utanför planen, snarare än det som sker på den.

– Det är mycket mer uppmärksamhet kring matcherna än vad jag är van vid. Men det är superkul tycker jag. Det känns som om matcherna betyder mer. Varje match känns livsviktig i stunden. Inför varje match känns det som att det är på liv och död om man ska vinna eller inte, berättar han.

Förebilden är Bayern Münchens och tyska landslagets långvarige målvakt Manuel Neuer. ”Han var revolutionerande med att spela högt och vara involverad i passningsspelet”, säger Sidklev om sin tyske kollega. Foto: Michael Sohn/AP

Men även på planen finns nya utmaningar.

– I luftrummet är det en stor skillnad från ungdomsnivå till allsvenskan. Det är mycket tuffare dueller i luftrummet nu. Men det känner jag att jag gjorde bra mot Kalmar och jag växer in i rollen. Jag känner mig mer och mer självsäker när jag går ut på planen. Man känner det också när lagkamraterna och tränarna tror på en, då blir allting enklare, säger Sidklev.

Förtroendet från tränarduon Andreas Engelmark och Olof Mellberg har onekligen varit stort då han sedan sin debut fått fortsatt förtroende. Inte heller lagkamraterna är sparsamma med orden då Sidklevs insatser kommer på tal.

– Han har varit tryggheten själv. Han har hoppat in som om han aldrig gjort något annat. Han sprider en trygghet och att släppa in ett mål på fem matcher säger sig självt. Han har gjort det väldigt bra, all eloge till honom, säger lagkamraten Oscar Pettersson.

– Han har varit jättebra. Vi är jättenöjda med Filip, han har varit lugn och tagit ansvar, vilket är jättekul att se, säger Andreas Engelmark.

