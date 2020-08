Degerfors körde över Gif Sundsvall

Tabelltrean Gif Sundsvall tog emot ettan Degerfors, en riktig toppfajt.

Men trots tabelläget blev det ingen jämn tillställning. Degerfors kunde plocka hem tre enkla poäng när man vann med klara 4-1.

Innan man ens spelat halva första halvleken hade gästerna hunnit göra två mål. Degerfors hann få in 3–0 också innan Gif Sundsvall vaknade.

– Vi har kontroll på dem i större delen av matchen, sade tvåmålskytten Victor Edvardsen till Dplay efter matchen.

– Vi har ett ”go” i laget och det märks.

Degerfors tog ledningen i den 11:e minuten. Bollen hittade fram till Viliam Dahlström i målområdet som petade in sitt tredjemål i superettan.

Tio minuter senare utökade serieledarna sin ledning när Victor Edvardsen passade Johan Bertilsson som skickade tillbaka bollen till Edvardsen som i sin tur skickade bollen strax ovanför huvudet på Gif Sundsvalls målvakt Andreas Andersson och in i mål.

– Jag känner inte igen oss alls. Det finns ingen vilja, det finns ingen energi. Vi går inte in i dueller. Det är under all kritik, sade Gif Sundsvalls tränare Henrik Åhnstrand till Dplay i pausen.

Men någon uppryckning kom inte från hemmalaget. I alla fall inte till en början.

Tio minuter in i andra halvlek utökade i stället Degerfors till 3–0 när Viliam Dahlström satte sitt andra mål i matchen.

I den 66:e minuten kom reduceringen. Paya Pichkah gjorde sitt första mål i superettan när han nickade in en hörna till 1–3.

Men närmare än så kom inte ”Giffarna”. För i den 93:e minuten punkterade Victor Edvardsen matchen när han kom helt fri och kunde vinkla in slutresultatet 4–1. Hans andra mål i matchen och sjätte hittills i superettan.

– Det känns jättebra. Jag har fått stort förtroende från båda tränarna och föreningen. Jag har fått starta alla tio matcher också, sade Edvardsen.

”Giffarna” får istället skriva upp sin första förlust för säsongen i protokollet.

Degerfors befäster sin serieledning och ligger nu på 23 poäng.

I Eskilstuna delade AFC och Öster på poängen, matchen slutade 1–1.

Även i Ljungskile blev det delad pott efter det mållösa mötet mellan tabelljumbon Ljungskile och tabelltvåan Halmstad.