Dejan Kulusevski om tuffa säsongsstarten: ”Det svåraste som finns”

Tittar man på den italienska serietabellen behöver man leta sig ända ner till sjundeplatsen för att hitta Juventus. Det är ingen vanlig placering för en klubb som inför förra säsongen hade vunnit ligatiteln nio år i rad.

I somras övergav klubben satsningen på den oprövade Andrea Pirlo, och tog tillbaka Massimiliano Allegri som tränare. Det har bland annat inneburit ganska lite speltid för Dejan Kulusevski.

– Det har varit bra, säger Dejan Kulusevski, och drar tvekande ut på det sista ordet när han pratar om hur han presterat hittills på säsongen. Han fortsätter:

– Sedan ska jag vara ärlig och säga att det är svårt att komma in i matcher. Det är någonting jag försöker bemästra. Att komma in och spela 15, 20 (minuter), ibland mer. Men senaste inhoppet jag gjorde mot Torino var riktigt bra, så om jag kan fortsätta hoppa in i matcher så tror jag att jag får spela mer.

Efter 1–1 mot Milan i september stormade Massimiliano Allegri av planen och var upprörd över vad han såg som bristande attityd från spelarna.

– Jag är mänsklig och jag får utbrott också, förklarade tränaren senare, och sade att han förväntar sig seriositet från de som byts in.

– Jag kräver respekt för de som startar och de som kommer in och vice versa, sade han.

Efter en träning med svenska landslaget får Dejan Kulusevski frågan om hur det är med en tränare som är så öppen med vad han tycker om spelarna.

– Det är bra att han säger vad han tycker. Då är det lättare för allihopa. Att man förstår vad man gör för fel, säger han.

Dejan Kulusevski under en träning på Friends arena inför lördagens VM-kvalmatch mot Kosovo. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Förutom att tränaren är ny flyttade storstjärnan Cristiano Ronaldo från klubben i somras, och nya spelare har kommit in.

Hur har det varit att hantera en ny situation i Juventus?

– Jag tycker det är bland det svåraste som finns, att hela tiden anpassa sig till det nya. Det måste jag bli bättre på. Så det är väldigt lärorikt. Det kommer en ny tränare och ny stab, och så glömmer man allt det man gjort innan och så börjar man på nytt och det tar tid, det tar tid för mig absolut, tills jag känner mig bekväm.

Hur känns det nu?

– Jag är fortfarande på väg uppåt. Det är det viktigaste. Det viktigaste är att jag är glad när jag kommer till träningen och inte tappar onödig energi. Utan gör mitt bästa, jag tänker positivt, och bara tränar hårt. Då är det omöjligt att resultaten inte kommer.

Det är tydligt på Dejan Kulusevski att han gillar att vara med landslaget.

Han får frågan om vad skillnaden är mellan Massimiliano Allegris och Janne Anderssons spelsätt, och får av farten in en extra fyra när han säger att de båda använder sig av ett slags ”fyra-fyra-fyra-två-system”.

– Men det är klart det är skillnad. Jag vill inte gå in på alla skillnader, men jag gillar positiviteten som är här i landslaget. Det är väldigt mycket bra energi, och det är någonting jag trivs bra i.

Han påpekar att Juventus vunnit mer mot slutet, och att han fått mer speltid. Han vill starta matcherna och tycker att han borde få det, säger han.

– Det är inget mer med det, säsongen är lång, det kommer att komma skador, det kommer att komma chanser.

Och han känner att tränaren har förtroende för honom.

– Annars skulle jag inte komma in i varje match. Jag har spelat varenda match den här säsongen. Det är klart att jag måste ta steg. Jag måste vara bättre på att få in det i huvudet vad jag ska göra och inte ska göra.

