Dennerby: ”Jag försöker få dem att sluta kalla mig Sir”

I kylan sitter en tapper skara av supportrar. Barn är målade i Djurgårdens färger men det finns även gott om indiska supportrar på plats.

På Indiens tränarbänk ser vi ett bekant ansikte. Thomas Dennerby ledde det svenska damlandslaget 2005–2012.

Både 2003 och 2004 vann han SM-guld med just hemmalaget Djurgården.

Han lockades av den satsning som görs.

– Förbundet är väldigt ambitiöst och vill verkligen utveckla damfotbollen. Den indiska regeringen sponsrar med pengar. Jag känner med hela mitt hjärta att alla verkligen är med på det här tåget, säger han till DN.

Före detta svenske förbundskaptenen Thomas Dennerby är i dag förbundskapten för Indiens damlandslag i fotboll. Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Men som idrottande kvinna i Indien är det inte alltid lätt. I en studie av BBC kunde var tredje tillfrågad nämna några sporter de inte tyckte var lämpliga för kvinnor. Patriarkatet har ett starkt grepp om landet.

Därför vill dessa kvinnor vara med och bryta barriären.

– De pratar absolut om det. De är så glada och stolta över att tillhöra en generation som ska få lov att spela ett mästerskap (Asiatiska cupen) på hemmaplan.

Thomas Dennerby berättar att han inte riktigt fått uppleva negativitet kring det indiska damlandslaget. Utan snarare tvärt om.

– Tiderna förändras ju. Läser man indiska sociala medier efter matcherna så hyllas vi mest. De brukar skriva att herrarna ska ta efter damernas attityd.

Han påpekar dock att han är fullt medveten om att folket han har runt sig alla är väldigt positiva kring projektet.

– Det kan ju vara så att jag rör mig i miljöer där man bara tycker det här är skitkul.

Att det indiska damlandslaget i fotboll är förebilder råder det inga tvivel på om du frågar Thomas Dennerby.

– Att de spelar fotboll är så viktigt för de unga tjejerna. De behöver se att man inte behöver massa dyr utrustning utan enbart ett par skor och en boll. Sen kan de gå ut och spela på gården eller i skolan och sen kanske de blir upptäckta i sin region.

Han har fortfarande inte vant sig vid den indiska kulturen. Att vänja sig vid att bli kallad ”Sir” är inte något som hör till Thomas Dennerbys vanliga liv.

– Jag försöker verkligen att få dem att sluta.

De kan komma fram och fråga ”coach, do you have laundry” och man får insistera på att man klarar det själv.

Spelarna frågar honom om han har tvätt. Att ha hål i tröjan är heller inget som tolereras hos ”coach” eller ”sir”.

– Då kommer de med nål och tråd i högsta hugg. De kan komma fram och fråga ”coach, do you have laundry” och man får insistera på att man klarar det själv. De tycker att jag tar hand om dem när jag är tränare och då vill de ta hand om mig.

Indien befinner sig just nu på 57:e plats på Fifas världsrankning.

För två veckor sedan vann laget mot Bahrain med övertygande 5–0. Tre dagar sedan kom ytterligare en vinst med 1–0 mot 40:e-rankade Kinesiska Taipei. Innan förlusten mot Djurgården förlorade laget med uddamålet mot Hammarby (2–3).

Förutsättningarna är annorlunda. Seriespelet spelas under korta fönster och kontinuitet är enligt Thomas Dennerby det största problemet.

– Serierna spelas bara under ett par veckor. Sen när de är slut åker tjejerna hem. Några jobbar som polis, vissa som brandmän och andra inom militären. De spelar inte matcher regelbundet.

– Det är svårt att bedriva ett seriespel när man kan flyga inrikes i tre och en halv timme för att sedan få åka bil ytterligare fyra timmar. Men fotbollsförbundet jobbar på att hitta en lösning.

Matchen i sig slutar 1–0 till Djurgården. Fanny Lång skruvar in en hörna men Indien är absolut inte ofarligt. Flera gånger är spelarna giftiga i kontringsspelet.

Något som Thomas Dennerby ser som ett steg i rätt riktning.

– Som tränare hittar man lite småfel här och där. Vi möter lag som är på en lite högre nivå än vad vi är. Då blir man straffad för enkla misstag.

– Samtidigt är det bara 1–0. Det viktigaste är att vi spelar kollektivt och som ett lag. Men det är mycket jobb kvar.