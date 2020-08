När coronapandemin svepte in över världen i början av året blev den som en misslyckad andraserve i ett avgörande tiebreak för tennisen i stort.

I princip alla tävlingar ställdes in eller flyttades – och det är först nu, i slutet av augusti, som sporten har börjat återhämta sig.

Eller har den det?

På måndagen inleds US Open – den första grand slam-turneringen sedan viruset lamslog världen – men tävlingen kommer att spelas utan flera av de största stjärnorna.

Damernas världsetta Asheligh Barty har tackat nej, likaså världstvåorna Rafael Nadal och Simone Halep. Den regerande mästaren på damsidan Bianca Andreescu kommer heller inte till spel, och topprankade Elina Svitolina avstår också.

Pandemin är förklaringen till alla avhoppen. Vissa av spelarna känner oro för att bli sjuka, andra har inte kunnat förbereda sig på ett tillräckligt bra sätt.

”Efter att ha vägt in alla faktorer med de exceptionella omständigheter vi lever i har jag beslutat att jag inte kommer resa till New York för att spela US Open. Jag har alltid sagt att jag kommer sätta hälsan först och därför föredrar jag att stanna i Europa”, skriver Halep på Twitter.

Eurosports expertkommentator Maria Strandlund Tomsvik har full förståelse för att stjärnorna stannar hemma.

– Situationen har ju slagit väldigt olika för olika spelare och i olika länder. Spelarna har fått otroligt olika förutsättningar att träna och förebereda sig. För vissa är det jättekomplicerat att bara resa. Årets upplaga av US Open blir annorlunda.

Strandlund Tomsvik tror dock att US Open kommer bli den efterlängtade omstarten som fansen, som får stanna hemma och titta på tv, suktar efter – även fast turneringen saknar den vanliga stjärnglansen.

– Det finns en väldig längtan efter tennis. Alla stora tävlingar har ställts in och någonstans tror jag att det långa uppehållet kan få en positiv inverkan på tennisen. Jag tror till och med att det kan leda till en spännande utveckling av sporten. Spelarna har nog fått lite andra perspektiv, en förlorad boll vid ställningen femton lika är inte längre det viktigaste som finns. Det blir spännande att se hur det påverkar sporten, säger hon.

Med flera tunga namn borta kan det vara svårt att peka ut klara favoriter.

– På herrsidan måste man väl säga Novak Djokovic, mest eftersom han är det största namnet. Men på damsidan är det stört omöjligt. Det kommer bli en väldigt intressant tävling. Man vet ju inte hur spelarna har kunnat förbereda sig, säger Strandlund Tomsvik, som dock vill höja ett varningens finger för en viss veteran:

– Det kommer bli kul att se hur Serena Williams har tacklat det här uppehållet. Hur har det påverkat henne? Det kanske har varit bra för henne, hon har ju haft lite problem med det mentala och om hon nu har fått lite andra perspektiv på saker och ting kan det kanske vara till hennes fördel.

Läs mer: Björkman: ”Djokovic blir störst genom tiderna”