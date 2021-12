Det gäller för idrottspubliken på annandagen

Med två dagars varsel meddelade regeringen att det från och med i dag (23 december) införs nya restriktioner kring allmänna sammankomster. Ett besked som påverkar publikidrott i mellandagarna i högsta grad.

Vid allmänna sammankomster inomhus med 20 eller fler personer krävs avsedda sittplatser. Dessutom krävs avstånd mellan sällskapen, som får vara maximalt åtta personer. Vid evenemang med fler än 500 personer krävs också vaccinationsbevis.

I praktiken innebär det att många klubbar tvingas inför publikbegränsningar på matcherna som annars brukar vara riktiga publikfester.

Elitseriebandylaget Villa-Lidköping lyckades dock styra om snabbt och förlade sina annandagsmatcher till isstadion utomhus. Klubben kan där ta emot upp till 4 000 personer, jämfört med de runt 1 000 personer som skulle ha tillåtits i klubbens inomhusarena.

– Det är en möjlighet för de som vill, som är ett bättre och säkrare alternativ. Det är vår högtidsdag inom bandyn och många har en tradition kring den. Vi hoppas på publikfest, och att så många som möjligt vill och vågar komma.

Innan pandemin hade laget ett publiksnitt om ungefär 3 300 personer per match. Den här säsongen är siffran drygt 2 400 personer. Men annandagsbandyn brukar locka fler – och det var tidigare inte ovanligt att 4 500 personer slöt upp.

– Nu hoppas vi på 3 000 personer, då blir det lite luftigt och så kan vi enkelt hålla avstånd till varandra.

Besökare till evenemanget, där både damerna och herrarna ska spela, ska dock uppvisa vaccinbevis.

Johansson lägger till några saker att komma ihåg att ta med sig som åskådare:

– Det gäller att ta på sig varma kläder, ha varm glögg i termosen och att ladda bandyportföljen. Det finns en charm i det också, det blir lite som att backa in på 70-talet igen, säger Johan ”Sparris” Johansson.

Att just annandagsbandyn spelas utomhus blir klassiskt. Traditionen uppkom när den då betydligt kortare säsongen, som var beroende av utomhusisar, inleddes efter jul.

Bandyn ligger flera årtionden efter ishockeyn när det kommer till att flytta in sina matcher till arenor. En oväntad fördel, när utomhusmiljöerna bedöms vara säkrare ur en smittosynpunkt.

Hammarby, som tar emot Sirius på Zinkensdamm i Stockholm, påverkas inte av de nya restriktionerna då matchen spelas utomhus. Det gör heller inte Motala, som tar emot Vetlanda.

Rafi Markarian, klubbchef i Sandviken, berättar att klubben ännu inte fattat ett beslut om man spelar inomhus eller utomhus på annandagen. Men skulle det bli spel i Göransson arena, är det på grund av kapaciteten ingen större begränsning för klubben.

– Vi räknar med att kunna ta in ett par tusen och fortfarande följa distanseringsreglerna. Utifrån hur publiksiffrorna sett ut borde det inte bli något problem att ta in vår publik, säger Markarian.

Edsbyn undersökte alternativa lösningar in i det sista, men fick till sist nöja sig med att spela som planerat och kan därför ta emot 600 åskådare i arenan.

Örebro SK, som spelar mot Rättvik i Behrn Arena, kommer inte att ta emot fler än 500 personer.

På söndag spelas även sex SHL-matcher. Luleå och Brynäs, som tar emot Örebro respektive Malmö, skriver på sina hemsidor att säsongskortsinnehavare får förtur till matcherna, där ingen stående publik tillåts och som dessutom kommer ha kraftiga publikbegränsningar.

Rögle beräknar att 1 300–1 500 personer kommer kunna släppas in till mötet med Djurgården – utifrån förutsättningarna kring avstånd, vaccinbevis och maxantal per sällskap. Där är det bara säsongskortsinnehavare med biljett som släpps in – resten av biljetterna återköps.

Linköping har omvandlat en del av ståplatserna till sittplatser för att möjliggöra en större publik inför matchen mot Färjestad – och ger, precis som de andra klubbarna, förtur till säsongskortsinnehavare.

Inga tillresta bortasupporters kommer att tas emot, enligt ett gemensamt beslut i SHL.