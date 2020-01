Det största loppet firar 100 år – en enda kvinna har vunnit

Sista söndagen i januari avgörs världens tuffaste travlopp på Vincennesbanan i sydöstra Paris. Närmare 40.000 personer besöker den prestigefyllda tävlingen varje år och prispengarna för vinnaren uppgår till 450.000 euro (cirka 4,7 miljoner kronor).

I år är det 100-årsjubileum för Prix d'Amérique som startade 1920, som en hyllning till amerikanernas insats för Frankrike under första världskriget.

Tävlingen har en stor betydelse i Frankrike och de flesta år har ett inhemskt ekipage bärgat den åtråvärda titeln. Sedan starten har sju svenskar vunnit tävlingen, där den mest uppmärksammade av dem är Helen A Johansson som tillsammans med superstoet Ina Scot 1995 blev första kvinna att både köra och vinna tävlingen.

– Det hade de inte räknat med, fransmännen, säger hon.

Tanken var att Helens dåvarande man Kjell P Dahlström, mannen bakom stjärnhästen, skulle köra loppet, men efter ett misslyckat lopp i Prix de Belgique fick hon chansen i stället.

– När jag åkte ut där kände jag mig så liten. Det kändes verkligen som David mot Goliat. Jag hade bestämt mig för att jag i vilket fall inte skulle göra bort mig eller göra något dåligt. Jag skulle göra det så bra som det bara gick, men att det skulle gå så här bra trodde jag inte, det var helt fantastiskt.

I en tid när travbranschen var i desperat behov av kvinnliga förebilder tvingade Helen A Johansson de mer konservativa kollegorna att tänka om.

– Jag tänker såhär, idrottsprestationer av alla dess slag kan vara väldigt stora, men de flesta glöms ju bort. Men det här var så unikt när det hände och travet var väldigt mansdominerat i Sverige, men framför allt i Frankrike och jag var ju den första kvinnan som körde loppet.

Efter bragden på Vincennesbanan valde fransmännen att uppkalla ett lopp efter Johansson. Varje år delar hon ut ett pris till vinnaren av Prix Helen Johansson, som körs samma dag som Prix d'Amérique.

– Jag är jättetacksam för det. Det är något att känna sig riktigt stolt över varje gång det är dags för den här dagen. Då delar jag ut en jättefin bronshäst som svensk travsport skänker.

Helen A Johansson delar årligen ut priset till vinnaren av Prix Helen Johansson. Foto: Patrik Österberg/TT

Prix d'Amérique räknas som världens största och tuffaste travlopp med lång distans och ett besvärligt startsystem som kräver en stark häst för att genomföra loppet. För de som inte varit på plats målar Helen upp en storslagen bild av tävlingen.

– Det är travets blå band kan man säga, det finaste och mest åtråvärda att vinna. Det är ju ansett i travet som det absolut största loppet och det är en enorm anläggning, Vincennes, säger hon.

För Ina Scot fick livet ett tragiskt slut. Efter att ha sålts och flackat runt på olika gårdar i Europa valde Kjell P Dahlströms dotter Carola att ta tillbaka hästen till Sverige. Tanken var att Ina Scot skulle få varva ner på gården utanför Söderhamn.

Men den 21 december, bara tre månader efter att hon anlänt från Tyskland, skadade sig den då 24-åriga Ina Scot allvarligt. Det är oklart vad som orsakade olyckan, men stoet slog runt och ramlade utan möjlighet att ta sig upp på benen.

Veterinär och brandkår kallades till gården för att försöka resa hästen, men utan framgång. Efter flera timmars kämpande tvingades man avliva Ina Scot. Hon dog samma datum som sin tränare Kjell P Dahlström, som avled av en hjärtattack 21 december 1997.

I samband med begravningen på hemmabanan Mantorp hölls en ceremoni för stoet som vann 54 lopp på 91 starter.

– Det är ingen som kan lastas för det som hände, men det är väldigt tråkigt att det slutade så. Ina var en fantastisk tävlingshäst, hon var ett unikum. Hon hade många syskon men det var ju ingen som såg ut som henne, hon var helt annorlunda i kroppen och sättet. De andra var mer knubbiga och långbenta, säger Helen A Johansson och fortsätter:

– Sedan hade hon den fantastiska talangen. Alla delar var på rätt plats på henne som tävlingshäst. Hon var byggd som en racer och det hon gjorde på travbanan var enormt, hon vann allt.

En av de stora snackisarna inför årets Prix d'Amérique har varit huruvida det skulle bli någon Frankrikeresa för svenska Propulsion och kusken Örjan Kihlström, men under måndagen bekräftade tränaren Daniel Redén via Twitter att hästen, som under sin karriär sprungit in 31 miljoner kronor, kommer till start.

Sedan tidigare är 2018:s Prix d'Amérique-vinnare Björn Goop klar för loppet tillsammans med det franska varmblodet Face Time Bourbon. Även amerikanska Milligan's School, som tränas av Stefan Melander, tävlar.

Fakta. Prix d'Amérique Tävlingen grundades 1920 som en hyllning till amerikanernas insats för Frankrike under första världskriget. 18 ekipage gör årligen upp på den 2.700 meter långa Vincennesbanan utanför Paris. I år är det hundraårsjubileum för tävlingen som bara ställts in två gånger – 1940 och 1941, på grund av andra världskriget. Tävlingen livesänds i 36 länder. Rekordet för antal vinster hålls av Jean-René Gougeon som vunnit tävlingen vid åtta tillfällen och med tre olika hästar (1966, 1968, 1975, 1976, 1977, 1986, 1987 och 1988). Visa mer

Fakta. Svenskar som vunnit Prix d'Amérique 1950: Scotch Fez – Sören Nordin (kusk och tränare)

1973: Dart Hanover – Berndt Lindstedt

1993: Queen L – Stig H Johansson

1994: Ina Scot – Helen A Johansson (kusk) – Kjell P. Dahlström (tränare)

2006: Giant Neo – Dominiek Locqueneux – Stefan Melander

2014: Maharajah – Örjan Kihlström – Stefan Hultman

2018: Readly Express – Björn Goop Visa mer