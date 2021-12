1) Tystnaden

Det var så tyst att man nästan kunde höra en boll landa när Caroline Seger i den varmklibbiga kvällen missat straffen i OS-finalen. Hon som betytt så mycket för svensk fotboll brände chansen att säkra damlandslagets största seger. Idrott blir inte brutalare än så.

2) Tomheten

Det här var nästan lika brutalt. Förlängningen var inne på tilläggstid, alla väntade på straffarna. Då skickade Ukraina hem Sveriges herrar från fotbolls-EM. Och utvisade Marcus Danielson hade en tung tid framför sig.

3) Tennisspelaren

Peng Shuai skrev in sig i idrottshistorien när hon först skrev på ”Kinas Twitter” om sexuella övergrepp hon utsatts för av en politisk höjdare, sedan försvann och till sist påstod att hon aldrig skrivit det där.

4) Organisationen

Damtennisens proffstour WTA tog strid mot Kina på ett sätt få organisationer vågat. När IOK sade att allt var bra med Peng Shuai ville WTA ha mer bevis för att tro på att hennes frihet var mer än regisserade bilder.

5) Återkomsten

Nils van der Poel fick plötsligt svenskarna att börja bry sig om skridsko igen. Konkurrenterna hade malt på varv efter varv, år efter år. Då dök Nils upp på isarna igen och sopade banan med alla.

6) Inlevelsen

På banan red Peder Fredricson sin All In så fort att ett ovant öga chockades. På läktarna levde rutinerade ridsportjournalister sig in i dramat som om de själva satt i sadeln. Fascinerande för ett ovant öga.

7) OS-febern

Till och med Armand ”Mondo” Duplantis fick en släng av det som drabbar de flesta som kommer till OS. De märker att OS är annorlunda mot allt annat. Inte ens den normalt iskalle stavhopparen hade vaccin mot det.

8) Friidrottskopian

Även Daniel Ståhl vann OS-guld men diskuskastaren håller på att hamna där trestegshopparen Christian Olsson var. Resultaten är imponerande men det starkaste rampljuset och utmärkelserna hamnar ofta på andra håll.

9) Återkomsten

Det märkligaste med Zlatan Ibrahimovics återkomst i landslaget är att den blev ett ”jaha”. Varken succé eller fiasko. Mannen som ständigt skapat åsikter fick inte några känslomässiga hav att storma i år.

10) Hyckleriet

Uefas ledning blåste på de folkliga protesterna mot planerna på en superliga i fotboll men samarbetar hur gärna och mycket som helst med Qatar. Till och med EM-pokalen flögs ner för att visas upp.

11) F1-cirkusen

Det kalkonartade kaoset som avslutade säsongen är sånt som gör att jag har svårt att haka på F1-hajpen. Om den där föraren nere i fältet kraschat lite hårdare hade det troligen blivit en annan mästare – om jag fattat saken rätt.