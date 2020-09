Djokovic diskad – sköt linjedomare på halsen

Händelsen inträffade i slutet av första set när Djokovic precis hade förlorat sin egen serv. Han låg då under med 5–6 i matchen mot spanjoren Pablo Carreno Busta.

Irriterad över motgången slog Djokovic, utan att se sig om, bollen bort från servlinje.

Bollen träffade en kvinnlig linjedomare rakt på struphuvudet.

Djokovic gick snabbt fram till linjedomaren som hade sjunkit ihop och blivit sittande på golvet. Efter en stund leddes hon bort från arenan.

Händelsen ledde till att tävlingens huvuddomare Soeren Friemel, efter en tio minuters diskussion med Djokovic, beslutade att diska Djokovic som därmed är utslagen ur grand slam-turneringen.

Enligt beslutet hade Djokovic ”missbrukat bollen” när han slog iväg den och ”uppenbart struntat i konsekvenserna”.

Tidigare i setet hade Djokovic fått behandling för problem med sin ena axel, skriver New York Times. Novak Djokovic skadade sin axel tidigare i år.

Serben var förstarankad och tippad att vinna US Open efter 29 raka segrar hittills i år. US Open spelas på Arthur Ashe Stadium i Flushing Meadows–Corona Park i Queens i New York.

Texten uppdateras.