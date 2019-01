Ett break i första set, två i andra och två i tredje. Sedan var det över. Nadal, som förvisso gjorde okaraktäristiskt många oprovocerade misstag under matchen, var helt chanslös när Djokovic svepte hem sin sjunde Australian Open. Ingen har någonsin gjort det, men serben firade först som om det var rutinmässigt.

Rutinmässigt såg det också ut under spelets gång. Nadal, som inför matchen inte hade tappat ett enda set under hela turneringen, kunde inte stå emot serbens extrema säkerhet och tyngd. Djokovic gjorde sammanlagt nio enkla misstag under hela matchen, en närmast osannolik siffra.

När väl matchbollen var inslagen och handskakningen var avklarad föll Djokovic ner på knäna och kysste den för honom heliga marken. Titelsegern innebär serbens 15:e grand slam, vilket tar honom förbi legendaren Pete Sampras på listan över flest antal majors. Rafael Nadal, som precis kommit tillbaka från skada, är tvåa på listan med 17 grand slam-titlar. Först är schweizaren Roger Federer på 20.