Djokovic tvingas dra sig ur Indian Wells

Serben Djokovic inte har vaccinerat sig mot covid-19 och får därför inte komma in i USA. Han har dock sökt dispens för att få komma in i landet.

Indian Wells inleds i Kalifornien den här veckan och följs av Miami Open som Djokovic troligen också missar.

På fredagen uttryckte amerikanska tennisförbundet USTA och US Open-arrangörerna stöd för Djokovics begäran om att få komma in i USA.

”Novak Djokovic är en av de största mästarna som vår sport någonsin har sett. USTA och US Open hoppas att Novak lyckas med sin begäran att få komma in i landet”, skriver US Open på Twitter.

USA stoppar fortfarande ovaccinerade personer från utlandet att komma in. Just Djokovics vaccinationsstatus fick honom utvisad ur Australien strax före Australian Open 2022.

Efter att ha vunnit Wimbledon samma åt missade han US Open i fjol på grund av inresereglerna. Han återvände till Australien i januari och tog hem årets upplaga av Australian Open, vilket innebar att han tangerade rekordet för antalet grand slam-segrar på herrsidan: 22 stycken.

Djokovic ersätts i Kalifornien av georgiern Nikoloz Basilasjvili.