Djokovic ute efter revansch efter kaosartade året

2020 var ett tufft år för de flesta. Men en som definitivt haft ett stökigt är den serbiske tennisstjärnan Novak Djokovic.

Han inledde året med att vinna sin åttonde titel i Australian Open. Vilket innebar att han utökade marginalen ned till Roger Federers sex titlar.

Samtidigt är det den senaste grand slam-titeln Djokovic tagit och sedan dess är det inte mycket som studsat 33-åringens väg.

Här är händelserna som orsakat negativa rubriker:

● Anordnade tennisturnering som orsakade coronautbrott

Det var i juni som Djokovic tillsammans med sin bror anordnade en uppvisningsturnering i Serbien och Kroatien. Det slutade dock med något av ett coronakaos.

Redan under turneringen fick arrangemanget kritik för att inte ha tagit tillräckligt med hänsyn till social distansering. Det slutade med att flera spelare insjuknade i covid-19 och turneringen avslutades när finalen återstod.

Utöver att Djokovic själv fick motta stor kritik, bland annat från tennisstjärnorna Nick Kyrgios och Andy Murray, smittades han själv av covid-19 strax efter turneringen.

● Bildade en ny spelarorganisation – utan kvinnor

Det var strax innan US Open i september som nyheten kom. Att Novak Djokovic, tillsammans med kanadensiske Vasek Pospisil, hade för avsikt att starta en ny spelarorganisation. Tanken var att den skulle få namnet Professional Tennis Players Association.

Vad som var anmärkningsvärt?

Att den, utöver att spelarna själva tänkt ta sig an ordförandeskapet, endast planerat att vigas åt herrspelare. Lägg därtill att Djokovic, Pospisil och amerikanen John Isner samtidigt avgick från ATP:s spelarråd.

Djokovic var snabbt framme hos linjedomaren för att be om ursäkt under US Open, men diskades ändå. Foto: Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports

● Diskades i US Open efter att ha slagit bollen på en domare

Den händelse som kanske drog flest ögon åt Djokovics håll var just under US Open.

Djokovic var i underläge i en match mot spanjoren Pablo Carreno Busta och slog i frustration iväg en boll efter en förlorad serve. Bollen träffade då en linjedomare, som inte hann skydda sig, på struphuvudet.

Efter en lång diskussion med domarna diskades Djokovic. På det blev serben även av med så väl inspelade poäng som prispengar från turneringen.

● Föll tungt i finalen av Franska öppna och anklagades för att fejka skador

Oturen skulle senare fortsätta att följa Djokovic vidare till Frankrike och Franska öppna. Till en början var det nästan som att historien från US Open skulle upprepa sig.

I en segermatch satte han med största sannolikhet hjärtat i halsgropen igen. Detta då han, precis som en månad tidigare, på nytt träffade en linjedomare med en bortslagen boll. Dock slutade det desto lyckligare den här gången och Djokovic fick spela vidare.

Men det slutade inte där. Även om Djokovic tog sig hela vägen till final föll han där tungt i tre raka set mot Rafael Nadal. Dessutom anklagades Djokovic för att ha fejkat de skadeproblem han uppvisat under turneringen.

Djokovic med pokalen från Australian Open 2020. Foto: Lee Jin-man/AP

Allt kanske inte gick emot Djokovic under 2020. Under söndagen har han i alla fall siktet inställt på revansch, på samma arena som han fick fira sin senaste stora framgång.

I finalen väntar ryske Daniil Medvedev, som slog Stefano Tsitsipas, Grekland, i sin semifinal. Oavsett vem av dem som hade tagit sig till final hade Djokovic, som själv slog ut en annan rysk spelare i Aslan Karatsev, fått inneha favoritskapet. Men han måste hantera skadan som plågat honom under turneringen.

Djokovic har, med sina 17 grand slam-titlar, möjligheten att knappa in på Rafael Nadal och Roger Federer som båda har 20 titlar. Något som den svenske tennisexperten och tidigare världsspelaren Jonas Björkman inte ser som någon omöjlighet.

Frågan är om han nu tar chansen?

När? Söndag 21 februari, klockan 09.30 (svensk tid).

Var? Rod Laver Arena, Melbourne, Australien.

Så ser du finalen: Via Eurosport/Discovery+.

Läs även: Djokovic donerar 11 miljoner för viruskamp

Läs mer: Tennisbasen: ”Jag kan gå rakt in och prata med Federer eller Nadal”