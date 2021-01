Djurgården bröt bortatrenden i Ängelholm

De fem senaste gångerna Djurgården åkt till Ängelholm hade de vänt hem utan poäng.

Rögles Niklas Hansson gjorde vad han kunde för att scenariot skulle upprepa sig ytterligare en gång.

Halvvägs in i förstaakten skar Daniel Zaars passning upp ett djupt hål i gästernas försvar. Hansson fick pucken och sprätte upp 1–0 i nättaket.

Samme Hansson gjorde fem minuter senare livet än surare för gästerna när han satte dit tvåan i samma nättak.

– Jag försöker bara bygga vidare på mitt spel, både offensivt och defensivt. Sedan har det gett utdelning nu på sista tiden. Jag känner att jag gjort bra saker ute på plan ganska länge, sedan fick jag en ny klubba till i dag så kanske är det den som gör susen, sade Hansson i C Mores pausintervju.

Men han var inte periodens enda målskytt. I Djurgårdens senaste match (Örebro) hade man satt stopp för en fem matcher lång förlustsvit.

Och när bara 30 sekunder återstod av första akten i Ängelholm såg Jesper Pettersson till ge hoppet om en andra raka seger nytt liv.

– Det var mentalt skönt att få något att bygga vidare på, sade Jacob Josefson vars byxben åtminstone snuddade vid pucken på väg in i mål.

Malmö Redhawks sportchef Patrik Sylvegård och tränare Joakim Fagervall såg matchen från läktaren. Därifrån studerade de Rögle inför nästa Skånederby (2 februari). I den andra perioden visade Kalle Östman Malmöduon att Rögle inte är oslagbara när han styrde in Djurgårdens kvittering.

Den tredje perioden slutade mållös, samma sak gällde förlängningen och därmed väntade säsongens första straffläggning för Djurgården som där ställdes mot en serieledare som så långt vunnit två av två.

Och då Linus Andersson blev ensam om att göra mål är laget hundraprocentigt.

– Vi har kommit in i det. Vi hade en tung period med några raka förluster, men vi är på väg upp nu. Vi har bra lagsammanhållning och visar karaktär, sade han efteråt till C More.

Som om inte förlusten var illa nog tappade Rögle under matchens gång tre spelare.Trion Lucas Ekesthål-Jonsson, Adam Tambellini och Adam Edström tvingades alla bryta matchen skadade.

Ersättaren Joey LaLeggia har plockats in från Kanada och väntas ansluta nästa vecka.