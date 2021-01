Djurgården bröt förlustsviten: ”Kaxigheten tillbaka”

I torsdags föll Djurgården tungt hemma mot Örebro på Hovet. 42 timmar senare fick Dif chans på revansch i returmötet. Och det slutade med att stockholmarna bröt en trend efter fem raka förluster.

– Det känns som att kaxigheten är tillbaka i laget, säger tränaren Robert Ohlsson, som var rejält kritisk till lagets insats i förra mötet med Örebro, till C more.

Det var också gästerna som tog kommandot med två mål i inledningsperioden.

Efter drygt halva första perioden satte centern Jacob Josefson första målet från nära håll. Kort därefter utökade Tobias Ekberg gästernas ledning när han prickade in pucken från svår vinkel via målvakten Jhonas Enroths rygg efter en sargretur.

– Jag smiter igenom, sedan hittar han (Rhett Rakhshani) mig på bortre och jag sätter dit den. Vi hade pratat om att attackera lite hårdare framför mål, sade Jacob Josefson till C More efter första perioden.

Men Örebro kom ut starkt i mellanperioden då 0–2 blev 3–3.

Först reducerade forwarden Daniel Muzito Bagenda när han helt ostört tryckte in pucken bakom Djurgårdens målvakt Mantas Armalis. Och halvvägs in i matchen kvitterade Rasmus Rissanen till 2–2 från backposition. Kort därefter skickade också Glenn Gustafsson in 3–2 från slottet, hans femte mål för säsongen.

Men i slutet av perioden satt samme Gustafsson i utvisningsbåset när gästernas Rhett Rakhshani tryckte upp 3–3 i nättaket efter att laget tagit timeout.

Tio minuter in i tredje perioden gav sedan Borna Rendulic hemmalaget ledningen på nytt när han vände upp bakom målet och hittade en glipa intill stolpen.

Men fem minuter senare vände Djurgården matchen på 18 sekunder.

Först kvitterade förre Örebrospelaren Tom Wandell. Och direkt därefter satte Djurgårdens Manuel Ågren 5–4 när han lirkade in pucken via köksvägen.

Niclas Bergfors avslutade sedan målskyttet när han skickade in pucken i tom bur.