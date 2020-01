Djurgården föll efter drama i Luleå

– Jag tyckte vi saknade lite hungern att skapa kvalificerade målchanser. Sedan är matchen jämn, absolut, men jag tyckte att vi skulle vara lite bättre, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson till C More.

Luleå och Djurgården är inte bästa vänner utan rivaliteten mellan klubbarna har varit stor och matcherna griniga genom åren.

Inför lördagens tredje drabbning under säsongen hade Luleå och Djurgården vunnit varsin match. Historiskt hade dock Luleå varit det bättre laget med sex segrar de sju senaste matcherna.

Nu förlängdes norrbottningarnas segerrad.

Luleå vann säsongens första möte på Hovet med 3–1 och Djurgården med samma siffror I COOP Norrbotten Arena.

Nu var det Djurgården som fick en smakstart med 1–0 redan efter dryga tre minuter.

Backen Olle Alsing fick gott om tid när han placerade in ledningsmålet efter en smart passning från lagkaptenen Jacob Josefson.

Luleå kvitterade genom Erik Gustafsson – ett mål som blev omdiskuterat då Luleå hade en spelare i målgården.

Domarna underkände först målet, men ändrade sig efter videogranskning.

Domslutet gjorde Djurgårdens målvakt Niklas Svedberg mycket irriterad.

Han drämde klubban i sargen och drog på sig en utvisning för olämpligt uppträdande.

Djurgården tappade initiativet efter kvitteringen man lyckades skapa i inledningen och hemmalaget tog över taktpinnen.

Luleå tog ledningen, ett rappt skott av Emil Larsson och hade även ett par träffar i målramen innan den händelserika första perioden var över.

Djurgården började andra perioden svagt och lagledningen var inte alls nöjda.

DIF tog en tidig timeout, men stockholmarna hade svårt att skapa någon konstruktivt spel.

Även om Luleå skapade flest målchanser, två nya träffar i målramen, kvitterade Djurgården.

Målskytt: Kalle Östman.

I den tredje perioden jagade lagen tre poäng, men det blev inget avgörande under ordinarie tid.

I förläningen satte Petter Emanuelsson det avgörande målet och ordande två poäng.

Luleåforwarden hade inte gjort mål sedan i mitten av oktober.

– Jag tyckte jag hade många skottlägen i dag. Så det var skönt att sätta den. Vi måste dock bli mer noggranna om vi ska vinna under full tid. Men det är skönt att vi får med oss två poäng, säger matchvinnaren till C More.

Luleå som förlorade senast förlorade mot Oskarshamn men hittade snabbt tillbaka.

Djurgården som efter två raka segrar i alla fall fick med sig en poäng mot Sveriges bästa lag som också överlägset släpper in minst mål.

Men ett av lagets mål blev omdiskuterat.

1-1 av Erik Gustafsson.

– Jag tycker att det inte ska vara mål. Men jag förstår att Luleå tycker att Jesper Pettersson tryckte in honom i målgården. Nu blev det godkänt. Nästa gång kanske det inte blir det, säger Djurgårdsbacken Olle Alsing till C More.