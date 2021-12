Djurgården föll ihop i Oskarshamn

Oskarshamn inledde starkt och satte Djurgården under stunder av press. Så småningom hittade den gästande tabelljumbon in i tillställningen och tog över taktpinnen på isen.

– Trevande start, vi stod lite stilla. Sen tycker jag vi äter oss in i perioden och har några riktigt bra målchanser, sade Djurgårdens tränare Nichlas Falk till C More i den första periodpausen.

Om avslutningen av den första perioden såg hoppfull ut för Djurgårdens del blev det betydligt mer dystert efter pausen. Oskarshamn fick möjlighet att spela powerplay, vilket var en chans som Tomas Zohorna snabbt tog tillvara på.

Filip Cederqvist åkte först på en tackling som såg otäck ut. Sekunderna senare var Cederqvist åter uppe på benen och stänkte dit Djurgårdens kvitteringsmål.

En stund senare inträffade en rörig situation med många spelare vid Oskarshamns målbur. Domarna videogranskade situationen både länge och väl innan de konstaterade att Marcus Sörensen gett Djurgården ledningen med 2–1.

– Jag tyckte jag petade in den, sade målskytten Sörensen till C More.

Den tredje perioden inleddes med att Oskarshamn skapade några fina kvitteringslägen. Mantas Armalis i gästernas kasse stod för ett antal kvalificerade räddningar, men när Oskarshamns Cameron Brace testade avslut kunde inte Armalis hålla Djurgården kvar i ledning.

Braces mål blev starten på några glödheta minuter från hemmalirarna. Först sköt Dale Weise 3–2 och knappt två minuter senare ökade Kim Rosdahl på Oskarshamns ledning. Brian Cooper fastställde slutresultatet i tom kasse.

Den första SHL-matchen i Oskarshamn med krav på vaccinbevis för inträde på läktarplats lockade 2 551 åskådare, den lägsta publiksiffran i arenan sedan restriktionerna lyftes bort tidigare i höstas.