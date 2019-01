Timrå hade fyra raka förluster på hemmaplan och de två tidigare matcherna mellan lagen den här säsongen har varit målrika historier.

Djurgården har vunnit båda, 7–4 och 6–3, och nu tog det bara 1.03 av den första perioden så small det bakom landslagsmålvakten Adam Reideborn i Djurgårdens mål. Slarvigt försvarsspel gjorde att pucken hamnade hos Johannes Salmonsson som slog till direkt.

Men Timrå fick bara glädja sig drygt en minut. Och Djurgårdens kvitteringsmål var en riktig läckerhet. Domaren skickade bort förstakedjans tekare Jacob Josefson och i stället tog Daniel Brodin hans plats.

Han slog till direkt när domaren släppte pucken, fick bra träff och pucken gick mellan Timråmålvakten Victor Brattströms ben och i mål.

– Jag sa till Lilja (Jakob) att jag går på mål. Jag har försökt skjuta på tekning tidigare och först trodde jag den gick över. men kul att den går in, säger Daniel Brodin till C More.

När sedan Marcus Davidsson styrde in Dick Axelssons skott efter 9.49 när Timrå hade en spelare utvisad, kändes det som om topplaget enkelt skulle spela hem matchen.

Djurgården spelade snabbt, körde ifrån Timråspelarna och skapade massor av chanser. Men 21-årige Brattström höll tätt.

Efter 17.42 åkte Djurgårdens Olle Alsing ut och då tog det bara fem sekunder så hade Timrå kvitterat. Ett inte alltför märkvärdigt backskott från Johannes Kinnvall smet mellan benen på Adam Reideborn.

Oavgjort efter den första perioden och oavgjort var det också efter den andra perioden.

Timrå tog ledningen efter 5.32 när ett skott från Filip Westerlund tog på DIF-backen Robin Norell och gick in i mål.

Timrå sig också ut att få gå till pausvila med en ledning. Men med bara 31 sekunder kvar av den andra perioden kastade sig Jacob Josefson fram och lyfte in kvitteringen sedan Daniel Brodin kämpat fram pucken bakom mål.

– Andra perioden kommer vi inte alls upp och gjorde det vi skulle. Det var viktigt med målet, nu har vi 3–3 inför sista så nu ska vi upp på det rätta spåret igen, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson till C More.

Efter 3.52 visade också Djurgården varför man är ett topplag. I ett vackert och snabbt anfall spelade Emil Bemström fram Petteri Wirtanen som satte pucken säkert i mål.

Men bara två minuter senare var det kvitterat igen. 19-årige Filip Westerlund gjorde sitt andra mål för kvällen. Med bara 3.48 kvar kom så Djurgårdens ledningsmål.

Niclas Bergfors satte 5-4 som visade sig bli segermålet, efter en vacker passning från Sebastian Strandberg.

– Det var ett skönt mål, en skön vinst, en riktig krigarinsats. Vi gör en bra bortamatch, säger segerskytten om matchen.

Nu väntar Luleå i en seriefinal på lördag.

– Vi är jättetaggade, att komma ur en sådan här match med en vinst känns bra, säger Niclas Bergfors.