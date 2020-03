Djurgården klart för kvartsfinal efter vinst mot Rögle

Kampen om den sista kvartsfinalplatsen stod mellan Djurgården och Frölunda.

Med fyra poängs marginal ner till Göteborgslaget skulle en Djurgårdsvinst mot Rögle innebära att man säkrat sin plats.

Frölunda gjorde allt för att pressa fram en rysare mellan lagen i den sista omgången och vann sin match mot Malmö med 3–0.

Djurgården lyckades dock vinna mot Rögle med 3–2 och är därmed klara för kvartsfinal.

– Självklart är vi glada att vinna i dag. Vi avancerar till kvartsfinal vilket känns roligt, säger Robert Ohlsson på presskonferensen efter matchen.

– Vi har haft en stökig säsong, men vi är lite hungrigare på de lösa puckarna i dag. Vi har ett bra penalty-killing och stänger ner Rögles powerplay som är ett av de bästa i serien, säger han.

Det var inledningsvis en ganska chansfattig första period på Hovet mellan Djurgården och Rögle, bortsett från Alexander Holtz ribbträff efter ungefär fem minuters spel.

Men det skulle ändras.

Efter drygt 14 minuters spel blev Dick Axelsson frispelad av Sebastian Strandberg och satte 1–0.

Bara minuten senare kunde Rögle kvittera. Ted Brithéns passning skar genom hela Djurgårdszonen och hittade Dennis Everberg.

Och 14 sekunder senare tog Djurgården tillbaka ledningen sedan Patrik Berglund styrt in Tom Nilssons skott.

Djurgårdssupportrarna jublade i pausen när klubben meddelade att Niklas Svedberg skrivit på två nya år med klubben.

– Det är skönt att det är klart, säger Niklas Svedberg när han intervjuas i arenan.

Djurgårdsmålvakten som var avstängd efter att ha knuffat en linjedomare i matchen mot Luleå medgav att han hellre varit på isen.

– Det är inte kul att stå vid sidan av, men man får sota sitt straff.

Andra perioden började som den första slutade.

Efter drygt två och en halv minut vann Rögles Taylor Matson en duell bakom Djurgårdens mål och frispelade Daniel Bertov som kunde sätta kvitteringen.

Med sex minuter kvar av den andra perioden fick Djurgården sitt första powerplay i matchen. Det såg inte ut att bli så mycket av det, men med sju sekunder kvar fick Manuel Ågren, som parkerat framför mål, en passning från Michael Haga och kunde runda Christoffer Rifalk i Röglekassen.

– Jag fick en genialisk passning av Haga och försökte bara snurra in den. Det blev mål och var snyggt också. Ett viktigt mål, säger Manuel Ågren till C More i pausen.

Rögle pressade på för en kvittering i den tredje perioden, men med en allt mer högljud hemmaklack i ryggen lyckades Djurgården hålla undan och säkra en kvartsfinalplats.