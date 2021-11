Djurgården sist i tabellen efter nytt tapp

– Det är surt, jag tycker vi är bra i första perioden men släpper in dem onödigt i den andra. Jag är besviken över att det blev så här, säger Djurgårdens NHL-lån William Eklund som gjorde två assist, till C More.

Men det är förmodligen en klen tröst. Djurgården låg på 13:e plats inför det viktiga streckmötet med åtta poäng upp till tolfteplacerade Linköping.

En seger var närmast ett måste för Stockholmslaget som är seriens sämsta hemmalag med bara en trepoängare och totalt fem inspelade poäng av 27 möjliga på Hovet.

Laget fick också en drömstart med 2–0-ledning efter 6.33. Marcus Sörensen och Linus Arnesson förvaltade lysande framspelningar från William Eklund.

Men i den andra perioden vände Linköping som kom till Hovet med tre raka segrar.

Glödhete Henrik Törnqvist, tvåmålsskytt i torsdags mot Luleå, gjorde både 1–2 och 2–2 innan Patrick Russell gjorde ledningsmålet.

De tre målen kom inom loppet av 7.58.

– Jag är inne i ett stim. Det är bara att ta pucken mot mål så verkar den studsa in, säger Törnqvist, som gjort totalt sex mål, till C More.

I den tredje perioden höll Linköping undan och både Broc Little och Christoffer Ehn gjorde mål i tom bur sedan hemmalaget plockat målvakten.