Djurgården vände och vann på Hovet – Marcus Sörensen visade vägen

Färjestad hade vunnit sex raka matcher mot Djurgården, men Marcus Sörensen visade sig vara vägvisande när Djurgården satte stopp för den sviten.

Den första periodens målchanser var i klar fördel för bortalaget Färjestad.

Målet skulle även komma med fem minuter från periodpaus då veteranen Per Åslund hittade det första krysset ur en snäv vinkel.

I den andra perioden kom 2–0 till bortalaget. Djurgården försökte ta in pucken i offensiv zon under ett powerplay när Färjestad lyckas bryta för ett två mot ett-läge. Per Åslund gjorde inga misstag och Djurgården hade uppförsbacke.

Stockholmslaget lyckades reducera då unge Filip Cederqvist gjorde sitt sjätte mål för säsongen via köksvägen.

Nyförvärvet Stefan Warg höll på att ställa till det i sin första match när han stod för ett misstag i offensiv zon. Gustav Rydahl blev fälld i efterföljande kontring och en straff väntade. Niklas Svedberg i Djurgårdsmålet tog enkelt straffen i plockhandsken.

3–1 till Färjestad blev dock en kalldusch när Jacob de la Rose kunde prickskjuta in pucken bakom en oskymd Niklas Svedberg.

Sen kom vändningen.

Marcus Sörensen gjorde 2–3. Sen satte Ludvig Hedström 3–3, som var misstänkt för en sparkrörelse men friades av domarteamet.

Under hela den tredje perioden var det ett enormt tryck från Djurgården och det skulle belöna sig med ett förlösande ledningsmål. Med två minuter kvar av matchen kunde Linus Andersson skjuta in 4–3 från nära håll.

Även 5–3 skulle komma när Marcus Sörensen gjorde sitt fjärde poäng för kvällen i öppen bur.

– Vi orkar helt enkelt inte stå emot. De kvitterar och då blir vi ängsliga och tappar matchen, säger Färjestads tränare Johan Pennerborn till C More efter matchen.

Djurgården vann den tredje perioden med 13–5 i skott på mål och gjorde fyra mål.

– En stor anledning till varför vi vänder är fansen, hela Hovet skriker och det ger oss energi. Stort tack till dem, säger Marcus Sörensen till C More.