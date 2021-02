Djurgården vann äntligen hemma på Hovet igen

Oskarshamn, Örebro, Rögle, Skellefteå, HV71, Färjestad och Växjö – alla har de i rak följd lämnat den gamla hockeyborgen som vinnare.

Till den skaran lade sig inte Malmö.

Djurgårdens tränare Robert Ohlsson har testat det mesta, nu bjöd han på ett rikt bildspråk i förhandssnacket i hopp om att jaga bort hemmaspöket.

I intervjun med C More upprepade han att laget måste ”pumpa däcken”.

I stället var det Malmö som tryckte gasen i botten. Pathrik Westerholm snitsade rappt in ledningspucken i spel i numerärt överläge.

Passningarna kom från Ponthus Westerholm och Helge Grans.

Tiden? 4.50.

Kuriosa i sammanhanget: Målet var det första för Malmö för säsongen mot Djurgården.

Djurgården behövde lite tid att nå rätt läge på den pneumatiska tryckregulatorn – men då kom också utdelningen.

Junioren William Eklund, 18, kvitterade efter 8.16. Rhett Rakhshani fick en assist, men Eklund gjorde jobbet själv, bröt in i Malmös zon och överlistade Oscar Alsenfelt.

– Det rullar bättre i dag, tycker vi har ett bra go i laget, säger Eklund till C More apropå tränarens däckpumparsnack.

Manuel Ågren tryckte in 2–1 tidigt i mittenperioden, Djurgården matade på och någon risk för pyspunka verkade det inte vara.

Men det behövs inte mycket för att luften ska gå ur Djurgården på Hovet. Några tappade puckar i mittzonen i slutet gav Malmö nytt syre.

Christoffer Forsberg kvitterade med dryga fyra minuter kvar till pausen.

Att tvillingar har en intuitiv känsla för var de har varandra är inget nytt.

Bröderna Westerholm spädde på Djurgårdens misär. Vid ledningsmålet 6.09 in i slutperioden var det Pathrik som läckert spelade fram till Ponthus.

Djurgården låg på för en kvittering och i spel i numerärt överläge styrde Niclas Bergfors in sitt tolfte mål för säsongen.

Förlängning?

Såg så ut att bli, men med 1.27 kvar fick Alexander Holtz in den efterlängtade segerpucken för Djurgården.

– Vi har haft rätt många torsk i rad, så skönt att gå till uppehåll med en seger, säger han till C More.