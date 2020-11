Djurgården vann efter galen urladdning

Det kändes allt annat än logiskt när Djurgården skrinnade av isen med en 3–0-ledning efter den första perioden. Fråga bara Brynäs lagkapten Anton Rödin.

– Det känns som att vi hade kunnat döda den här matchen på tio minuter, det hade kunnat stå 3–0 eller 4–0, suckade han i pausintervjun med C More.

Brynäs började nämligen klart bäst och hade flera vassa chanser att ta ledningen, men stoppades av Djurgårdens målvakt Mantas Armalis. Djurgårdens tränare Robert Ohlsson kände sig tvingad att begära timeout redan efter knappt sju minuters spel.

0–0 stod sig till att 57 sekunder återstod av perioden. Då vispade Linus Andersson in 1–0 efter en snabb kontring av Djurgården. 14 sekunder senare pillade Niclas Bergfors in 2–0 efter en svag retur från Brynäsmålvakten Samuel Ersson.

Det var inte slut där.

Djurgårdens Linus Andersson och Brynäs Anton Rödin. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

I sista sekunden av Djurgårdens drömminut – och Brynäs mardrömsdito – hittade Linus Andersson nätet igen när han pricksköt 3–0 i bortre krysset.

– Vi får väl in de flesta puckarna som vi skjuter på slutet, sade Andersson till C More.

Brynäs fick sedan hål på Armalis redan efter 20 sekunder av mittperioden, genom Nicklas Danielsson, men det gav bara Gävlelaget konstgjord andning en liten stund. Senare i perioden gjorde Niclas Bergfors sitt andra mål för kvällen och efter hans 4–1 blev resten av matchen mållös.

Djurgården har i och med segern tagit 19 av lagets 20 SHL-poäng på hemmaplan. Brynäs är samtidigt nere på jorden igen efter helgens 7–1-seger mot Frölunda, även om Anton Rödin förutom ineffektiviteten inte hade så mycket att klaga på efter förlusten.

– Vi gör en jävligt bra match, det går liksom inte att gnälla över prestationen, sade han.

Tisdagskvällens andra match hade en tremålsskytt i Fredrik Forsberg. HV71-forwarden sköt 1–0, 2–0 och 4–0 när Luleå besegrades med 5–1 hemma i Jönköping.

Forsberg är därmed en av fyra spelare i SHL som har gjort tio mål så här långt. De andra är Skellefteås Jesper Frödén, Leksands Peter Cehlarik och Färjestads Daniel Viksten.