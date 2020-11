Djurgårdens kross efter coronafallen

När covid-19, infektionssjukdomen som orsakas av coronaviruset, på allvar började sprida sig bland Sveriges bästa ishockeylag i oktober var Linköping, minst 20 smittade spelare, och Djurgården, minst fem, två av SHL-lagen som drabbades hårdast. Coronautbrotten tvingade båda lagen att skjuta fram fem matcher före förra veckans landslagsuppehåll och Karjalaturneringen i Helsingfors.

I tisdags spelade LHC sin första match sedan den 17 oktober och vann med 2–1 hemma mot Skellefteå. Djurgården gjorde samtidigt sin första match sedan den 20 oktober och förlorade med 2–4 borta mot Oskarshamn.

Under torsdagskvällen möttes lagen, som båda av förklarliga skäl ligger i den nedre delen av SHL-tabellen med klart färre spelade matcher än övriga lag, i Hovet i Stockholm med hemmalaget som dominant segrare – för första gången sedan de interna coronafallen.

Redan 3.01 in i första perioden inledde 18-årige junioren William Eklund målskyttet efter en spelvändning då bortalaget från Östergötland kom helt fel i ett byte.

Drygt fyra och en halv minut senare, efter 7.38 i perioden, stod det 2–0 till Djurgården sedan Eklund, son till Djurgårdens tidigare publikfavorit Christian ”Fimpen” Eklund, spelat fram Linus Andersson.

– Det känns bra, jag tycker att vi har en bra kemi i linan och jobbar hårt där ute, sade William Eklund, målgörare och passningsläggare i första perioden, till C More.

Linköpings Nikola Pasic reducerade till 1–2 efter 4.15 i andra perioden, ett mål som den mindre, men ganska täta, hemmapublikskaran i Hovet förgäves tyckte skulle ha dömts bort för offside. Några minuter senare var samma åskådare gladare då deras hemmalag avgjorde matchen med två mål inom loppet av 77 sekunder.

Först dunkade Niclas Bergfors dit 3–1 efter 6.35 i perioden och sedan satte Jesper Pettersson 4–1 efter 7.52. Den landslagsmeriterade backens första SHL-mål sedan förlustmatchen hemma mot Skellefteå den 5 mars förra året – efter totalt 77 mållösa matcher i rad (58 i SHL och 19 i SM-slutspelet).

Innan andra perioden var slut hade LHC reducerat till 2–4 genom finländaren Jarno Kärki och Bergfors spelat fram Sebastian Strandberg till 5–2.

– Jag tycker att vi har bra fart under rören, ligger på dem hårt och får mycket bra lägen där ute. Jag tycker ändå att det är rättvist med 5–2, sade Niclas Bergfors, mål och assist i andra perioden, till C More.

Djurgården spelade framgångsrikt av den tredje perioden, gjorde även 6–2 genom tvåmålsskytten William Eklund, och tog sin första seger sedan den 17 oktober (6–3 hemma mot HV71).